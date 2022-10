CAC 40 : Vers un test important des 6 000 points

(BFM Bourse) - Profitant d'espoirs d'un assouplissement de la politique Zéro Covid en Chine, et de la démission de Liz Truss de son mandat de première ministre au Royaume-Uni, le CAC 40 a grappillé jeudi 0,76% à 6 086 points. Le seuil symbolique des 6 000 points est déjà en danger ce vendredi, dans le sillage perturbé de Wall Street.

Pour emménager au 10, Downing Street, "le favori est Rishi Sunak, battu par Lizz Truss cet été", note Frédéric Rollin (Pictet AM). "Ses chances sont augmentées par l’annonce de non-candidature de Jeremy Hunt, l’ex-chancelier. L’arrivée de Rishi Sunak serait une excellente nouvelle pour les Gilts et le Sterling. Le candidat est connu pour favoriser une politique budgétaire prudente et des réformes productives. Son élection pourrait aider le Royaume-Uni à retrouver la crédibilité dont il a sérieusement besoin."

L'ambiance de fond reste minée par l'inflation et les méga-hausses de taux pour tenter de tempérer la hausse des prix. Le président de la Réserve fédérale (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari a estimé mercredi que la Fed ne serait pas en mesure de mettre en pause ses hausses de taux si l’inflation poursuivait son envolée, quand bien même ses taux atteindraient 4,5%.

Au chapitre statistique, le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie) a plongé à -8,7, manquant les attentes, et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage se chiffrent à 214 000 nouvelles unités, toujours aussi proche de cette barre des 200 000 qui rime avec tensions chroniques sur le marché de l'emploi.

Côté valeurs, le spécialiste des solutions de paiements Edenred se distingue avec une hausse de 3,45% à la clôture, grâce à une activité dynamique au troisième trimestre, au cours duquel sa croissance organique s’est inscrite à 21,4%, et ses revenus ont franchi la barre des 500 millions d’euros. Le sellier Hermès International a gagné près de 1,6% porté par une activité trimestrielle nettement au-dessus des attentes. A l’inverse, Roche Bobois a cédé 0,9% malgré une solide publication trimestrielle. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Roche Bobois s'est élevé à 103,2 millions d'euros, soit un rebond des ventes de 24,8% sur un an. Pernod Ricard a perdu 1,2%, après avoir publié un chiffre d’affaires en hausse de 22% au premier trimestre de son exercice 2022-2023.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le rouge dans des marges toutefois étroites, à l'image du Dow Jones (-0,30% à 30 333 points) ou du Nasdaq Composite (-0,61% à 10 614 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,80% à 3 665 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9780$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 83.50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, l'indice de confiance des consommateurs en Zone Euro à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Pour revenir à la séance de jeudi 13/10, séance de "short squeeze", Thomas Giudici (Auris Gestion) en résume parfaitement les aspects techniques: "suite aux chiffres d'inflation décevants et à la baisse initiale observée, de nombreux hedge funds ont voulu encaisser leurs gains sur leurs positions shorts. Le rachat simultané de ces positions, couplé à des déclenchements de stops, a eu raison du mouvement baissier. Cet évènement nous rappelle que la tension actuelle sur le marché ainsi que le poids des hedges funds et des positions systématiques peuvent entraîner de violents mouvements alors que la liquidité globale est faible."

Ce qui corrobore l'idée d'un terrain très instable, sur fond de divergence entre cours et volumes. Dans l'immédiat, c'est la moyenne mobile à 50 jours (en orange), à biais baissier marqué, qui fait office de barrière technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 11250.00 / 11460.00 / 12260.00 Support(s) : 10200.00 / 10000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime