CAC 40 : Unidirectionnel

(BFM Bourse) - Digérant finalement aisément les derniers chiffres d'inflation aux Etats-Unis, et propulsé par Carrefour (+8,50% à 17,815 euros), et Kering (+3,03% à 578,50 euros), le CAC 40 est parvenu à atteindre les 7 300 points en clôture mercredi (+1,21%), dans des volumes en hausse.

Pour rappel, en rythme annualisé, et pour le panier de produits le plus large, les prix à la consommation aux Etats-Unis oubliés vendredi ont progressé de 6,4%, en léger ralentissement par rapport à décembre, alors que les attentes étaient plus "optimistes" (+6,2%). Les opérateurs digèrent progressivement la perspective du maintien d'une politique monétaire ferme sur l'ensemble de l'année 2023. Hors alimentation et énergie, les prix ont progressé en rythme mensuel de 0,4%, dans la cible.

Kering a couvert un terrain très important, sa clôture en forte hausse n'étant pas acquise après une ouverture en forte baisse. La conférence avec les dirigeants aura permis d'inverser la vapeur, après la publication d'une copie trimestrielle pourtant décevante.

Carrefour, star du jour, a rendu une copie qui a su séduire analystes et investisseurs.

Au chapitre statistique, la dynamique des ventes au détail (+3,0% en rythme mensuel) et l'indice manufacturier de la Fed de NY, en très forte hausse bien qu'encore en territoire négatif, ont nettement dépassé les attentes outre Atlantique.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en territoire vert, à l'image du Dow Jones (+0,11% à 34 128 points) et surtout du Nasdaq Composite (+0,92% à 12 070 points) sur fond d'apaisement sur les rendements des obligations souveraines. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,28% à 4 147 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0710$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, un programme dense à 14h30 (Heure de Paris), avec les chiffres américains suivants: l'indice des prix à la production, l'indice manufacturier Philly Fed, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, et les mises en chantier de logements et permis de construire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans des volumes en hausse à défaut d'être particulièrement nourris, le CAC 40 a terminé en hausse significative mercredi, en s'offrant le luxe de clôture à un niveau très proche des points hauts de séance. La bougie tracée, formellement en marubozu presque parfait, doublé d'une combinaison en englobante, renforce le message haussier de fond.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7000.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime