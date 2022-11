CAC 40 : Une zone technique de confrontation

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est parvenu à grappiller mardi 0,49% à 6 641 points, avec l'appui de deux statistiques américaines de nature à rassurer quelque peu la communauté financière.

L'indice manufacturier de la Fed de New York (indice Empire State), tout d'abord, qui est repassé en territoire positif, à 4,5 points, battant largement la cible. "Les nouvelles commandes ont légèrement diminué, tandis que les expéditions ont légèrement augmenté. [...] Concernant le marché du travail, les indicateurs indiquent une solide augmentation dans l'emploi et une augmentation du nombre d'heures travaillées. Les prix des intrants ont augmenté à à peu près au même rythme que le mois dernier, alors que la hausse des prix de vente s'est accélérée. En revanche, les entreprises s'attendent à ce que les conditions commerciales s'aggravent au cours des six prochains mois."

L'indice des prix à la production, ensuite, qui n'a progressé "que" de 0,2% en rythme mensuel (stable hors alimentation et énergie) en octobre, alors que les consensus laissaient augurer un échauffement plus prononcé des prix. Cette statistique vient alimenter un peu plus les espoirs que la Réserve fédérale américaine (Fed) opère des hausses de taux moins prononcées au cours de ses prochaines réunions. Elle entre en résonance avec des IPC (indices des prix à la consommation) un peu plus cléments que prévu, la semaine passée.

Côté européen, à signaler un bond de l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande, de -59,2 à -36,7. "L'indicateur ZEW du climat économique dans la première puissance économique de la Zone Euro augmente à nouveau en novembre. Cela est probablement lié avant tout à l'espoir que les taux d'inflation chuteront bientôt. Dans ce cas, les décideurs n'auraient pas à freiner la politique monétaire aussi durement. Cependant, les perspectives économiques de l'économie allemande sont toujours clairement négatives", commente le président du ZEW, le professeur Achim Wambach.

Pas de surprise en revanche quant aux premières estimations de la variation du PIB en Zone Euro au T3, à +0,2% d'un trimestre sur l'autre.

Aux valeurs à Paris, Teleperformance poursuit sa réaction (+10,01% à 223 euros). Pour rappel le titre s'effondrait jeudi dernier de près de 35%, après l’annonce de l'ouverture d’une enquête en Colombie sur les conditions offertes par le groupe à ses salariés. A l'autre bout du classement sur le compartiment A de la cote, Eutelsat a abandonné 5,6% après avoir signé l’accord définitif de rapprochement avec OneWeb.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0350$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88.10$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, le rapport mensuel fédéral sur l'industrie à 15h15.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bonne surprise du ralentissement de l'inflation outre Atlantique, si elle a provoqué une envolée du Nasdaq Composite et du Nasdaq 100, du S&P500 dans une moindre mesure, a un effet de soulagement de ce côté-ci de l'Atlantique. La mobilisation continue du camp acheteur après la publication statistique s'est traduite jeudi 10/11 par un marubozu ample, qui est venu recouvrir le gap baissier du 22 août, avec un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite du rally d'octobre. C'est ce niveau qui est en cours de redéfinition. Rien n'est encore tranché à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6142.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime