CAC 40 : Une réaction à l'achat, en contestation de l'ample repli de la semaine passée

(BFM Bourse) - A la faveur d'une réaction en cours de séance, avec l'appui de Wall Street, l'indice CAC a limité les dégâts vendredi, en ne perdant que 0,69% à 4 729 points. Le bilan hebdomadaire reste néanmoins lourdement rouge (-4,99%), avec des replis très appuyés sur des grosses capitalisations de l'aérien, de l'aéronautique, de la banque, et des services pétroliers. Soit sa pire performance hebdomadaire depuis plus de 3 mois, avec la résurgence des peurs liées à la situation sanitaire.

A la situation sanitaire qui préoccupe très largement les marchés, s'ajoute le sentiment qu'une fois que les grandes Banques Centrales ont usé de leur arsenal, leur capacité à redonner de la confiance s'amenuisent. En cas de confirmation de seconde vague épidémique sur les principales puissances économiques de la planète, quid de la réponse monétaire ? C'est le sentiment qu'a, sans le vouloir, communiqué J. Powell, Président de la Fed, lors de la seconde partie de sa traditionnelle audition devant une commission de parlementaires américains mercredi. Bref, le degré d'incertitudes qui entourent la reprise économique paralyse toujours la plupart des initiatives des acheteurs.

Les événements sur les fronts budgétaires, technologiques et politiques outre Atlantique continueront de tenir en haleine les salles des marché cette semaine.

Aux Etats-Unis, les élus démocrates de la Chambre des représentants travaillent à un plan de soutien de 2.200 milliards de dollars (1 885 milliards d'euros) qui pourrait être soumis au vote la semaine prochaine et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'est dite prête à négocier avec la Maison-Blanche.

"Sur un autre front, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis devraient se poursuivre cette semaine, notamment concernant Tiktok. Alors que le président américain souhaitait faire interdire le téléchargement de l’application à partir de dimanche, un juge a temporairement bloqué la décision de Donald Trump.", avertit Vincent Boy, analyste de marché" IG France.

Par ailleurs, poursuit M. Boy, "Donald Trump pourrait avoir à répondre de l’information publiée dimanche concernant ses revenus et ses impôts. En effet selon cette information, le président américain n’aurait payé que 750$ de taxes en 2016 et 2017, après avoir enregistré des pertes importantes pendant les années précédentes."

Au chapitre statistique vendredi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont vu leur rythme de croissance s'effondrer à +0.4%, quel que soit l'assiette retenue. Cet indicateur avancé, manque complètement sa cible. Rappel jeudi jeudi, l'indice IFO du climat des affaire en Allemagne a certes progressé ce mois-ci, à 93.4, mais légèrement en-deçà des attentes. Il faudra attendre demain et l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board) pour disposer de repères solides.

Côté valeurs, l'arrivée -surprise- de Bernard Arnault au capital de Lagardère (créant de facto un front commun contre le tandem Amber/Vivendi) a propulsé le titre du groupe, qui a bouclé la séance sur un gain impressionnant de plus de 32% à 20,12 euros. Bien orienté également, Suez a gagné 5,76% à 15,05 euros après les propos d'Antoine Frérot, le PDG de Veolia (+2,14% à 18,335 euros) confirmant que ce dernier va améliorer le prix de son offre à Engie sur l'essentiel de sa participation.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont réagi à la hausse sur la dernière séance de la semaine, le Dow Jones gagnant vendredi 1,34% à 27 173 points et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, 2,26% à 10 913 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,60% à 3 298 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1630$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 39,80$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité le discours de la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, à 15h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La semaine passée aura débuté par un événement technique majeur, avec un accroissement de volatilité sous les 5 000 points, la rupture de la moyenne mobile à 100 jours, dans des volumes solides, et laissant un gap baissier non contesté depuis. Nous voulions avoir davantage d'informations sur les cotations de l'ensemble de la semaine. Force est de constater que la quasi absence de réaction, avant vendredi après-midi aura confirmé l'alourdissement du profil graphique de court terme. D'autant que l'identification sectorielle des titres ayant le plus participé à la baisse aura cruellement rappelé le mois de mars. La bougie hebdomadaire finalement tracée n'a aucune ombre haute, et une ombre basse très mince, prémices d'une courte réaction ce lundi. Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 4368.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 4770.00 / 5000.00 / 5132.00 Support(s) : 4368.00 / 4150.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

