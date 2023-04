CAC 40 : Un vent frais souffle désagrablement sur le secteur bancaire

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Un petit vent frais s'est fait ressentir mardi à la Bourse de Paris, dont l'indice phare, le CAC 40, s'est replié de 0,56% à 7 531 points, dans des volumes en hausse, pénalisé en particulier par le secteur bancaire. Un recul à mettre en relation avec la copie trimestrielle très peu avenante de l'établissement espagnol Santander. Si son bénéfice net, de 2,6 milliards d'euros, a dépassé les attentes, ses activités au Brésil et en Espagne inquiètent quelque peu les investisseurs. Jefferies note ainsi que les dépôts en Espagne ont reculé de 6% sur le trimestre, par rapport aux trois derniers mois de 2022, tandis que son bénéfice au Brésil a déçu les attentes, ce qui "pourrait soulever des questions".

A Paris, BNP-Paribas perdait 2,38% à 57,73 euros, et Société Générale 3,25% à 21,59 euros. Au-delà de la microéconomie, les opérateurs restaient nerveux sur la capacité des économies américaines et européennes à tenir bon, après des années de politique monétaire dure, et alors même que le bout du tunnel est enfin entrevu. Des dossiers "Value" emblématiques reculaient significativement, à l'image d'Eramet (-3,27%), Faurecia (-2,94%) ou Air France (-2,95%).

"Alors que les économies sont néanmoins en train de ralentir, cela force les banquiers centraux à jouer aux équilibristes et les divergences au sein des membres, aussi bien aux États-Unis qu’en Zone Euro, sont de plus en plus marquées", relève Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. "Cependant, comme l’a de nombreuses fois rappelé Jerome Powell, les banquiers centraux préfèrent se tromper en faisant la hausse de trop, au risque de ralentir plus brutalement l’économie, que d’arrêter le resserrement monétaire prématurément."

Verdict pour une pause, ou un dernier tour de vis, le mois prochain (03/05), à l'issue du FOMC. Nous aurons d'ici là des repères supplémentaires sur l'inflation et l'emploi.

Au chapitre statistique mardi, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond s'est enfoncé en territoire rouge, à -10, encore davantage que ne le laissait augurer le consensus. Et surtout, le sacro-saint indice de confiance des consommateurs (Conference Board) s'est replié à 101,3, manquant les attentes.

A Wall Street, les pertes se sont accentuées, surtout sur la cote technologique, le Nasdaq Composite abandonnant 1.98% à 11 799 points. Le Dow Jones n'aura perdu pour sa part "que" 1,02% à 33 530 points. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1.58% à 4 071 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1050$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78,20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 14h30 (Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une semaine "folle" (S15), marquée par le tracé d'une bougie hebdomadaire en long blanc, dont une bonne partie du corps est constituée de sommets historiques successifs, l'heure est à la consolidation de l'avancée, même si le message haussier de fond reste entier, comme le marque la reconquête de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). Tout comme les gaps de poursuite visibles en graphique horaire. Dans l'immédiat, une poursuite d'une saine phase de consolidation à plat est envisagée.

Signe encourageant, la capacité, tout en consolidant, de l'indice à terminer sur les points hauts hebdomadaires en semaine 16.

Dans l'immédiat toutefois, un court reflux en direction des moyennes mobiles courtes sera l'occasion de tester la motivation du camp acheteur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7234.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7740.00 / 8000.00 Support(s) : 7234.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime