CAC 40 : Un retour vers les plus hauts ?

(BFM Bourse) - Ce jeudi, nous indiquions qu’un retour au-dessus des 6320 points constituait une hypothèse à ne pas exclure. En effet, la publication des minutes de la dernière réunion de la FED était attendue avec une telle angoisse qu’à sa découverte, les opérateurs se sont sentis soulagés. A la vérité, rien de bien extraordinaire n’a été révélé. La FED évoque les tensions inflationnistes et s’interroge sur la pérennité de la politique accommodante, en conclut qu’il faut s’y préparer, certainement pas tout de suite puisque les objectifs sur l’emploi ne sont pas encore atteints. En clair, les opérateurs ne seront pas pris en traîtres et ils n’ont aucune raison de paniquer mais plutôt de se réjouir d’une situation économique en plein essor.

Les marchés en général et le CAC 40, en particulier, avaient commencé mercredi à amorcer un rebond significatif depuis leurs plus bas de séances. Ils ont confirmé leurs meilleures dispositions hier et la chasse aux bonnes affaires était ouverte notamment pour le secteur technologique.

Le CAC 40 semble bien parti pour revenir sur ses plus hauts.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a dessiné une bougie blanche sans mèche supérieure. Les acheteurs ont donc remporté la bataille du jour et ont interdit aux vendeurs de les importuner plus avant. On peut observer un comblement du gap baissier de mercredi, ce que nous avions subodoré et surtout un nouveau passage, réconfortant des 6320 points. La voie des 6400 points est bien retrouvée.

Les volumes étaient en revanche toujours assez faibles. L’enthousiasme et la prudence cohabitent donc.

PREVISION

Notre opinion est assez positive compte tenu de l’optimisme américain retrouvé. Au-delà des 6320 points, il est inutile de jouer le camp vendeur. En revanche, il faut tenir compte du caractère très technique de la séance puisque de nombreux contrats à terme viennent à expiration.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 6440 points raviverait la tension à l’achat tandis qu’une rupture des 6080 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6320.00 / 6400.00 Support(s) : 6250.00 / 6230.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime