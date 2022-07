CAC 40 : Un peu de répit

(BFM Bourse) - Sur l'ensemble d'une semaine particulièrement heurtée, le CAC 40 aura perdu 2,34%, en rompant le seuil symbolique des 6 000 points, sur fond de peur d'une entrée en récession des principaux pôles économiques de la planète. Jerome Powell, le président de la banque centrale des Etats-Unis, a reconnu mercredi qu'il existe un risque d'en faire trop en matière de durcissement monétaire, mais qu'il préfère courir ce risque plutôt que celui de laisser davantage filer l'envolée des prix. Aucune garantie que la Fed parvienne à éviter une récession dans la bataille... La présente semaine devrait en tous cas débuter dans le calme en l'absence de repères en provenance de Wall Street, qui restera fermée pour un jour férié (4th of July, Independence Day).

Les opérateurs ont dû composer vendredi avec les données finales de l'indice PMI (IHS Markit) pour le mois de juin, en Zone Euro, publié à 52.1, en très légère hausse par rapport aux premières estimations. Chris Williamson, Chief Business Economist at S&P Global Market Intelligence a apporté les éclairages complémentaires suivants aux données brutes: "Le ralentissement semble devoir s'accélérer pour les mois à venir. Les stocks de matières premières et les invendus augmentent en raison d'une production et de ventes inférieures aux prévisions laissant entendre qu'une correction des stocks agira comme un frein supplémentaire sur le secteur manufacturier. L'approvisionnement de nombreux intrants importants reste également contrainte et les préoccupations concernant l'approvisionnement énergétique et alimentaire ont ajouté à la nervosité face à l'avenir."

L'inflation en Zone Euro est ressortie à +8,6% en rythme annualisé en Zone Euro, en toutes premières estimations pour le mois de juin, contre une cible à +8,5%. Déception outre Atlantique avec l'ISM manufacturier qui fond à 53,0 manquant les attentes et se dirigeant davantage vers le seuil des 50 points, qui sépare une contraction d'une expansion du secteur considéré.

Côté valeurs, quelques dossiers ont tiré leur épingle du jeu à l'image de Sodexo (+4,06% à 69,78 euros), après un troisième trimestre meilleur que prévu et confirmé ses perspectives. Dans son sillage, Elior a gagné 3,5%. Oncondesign, dont la cotation reprendra ce jour, a présenté un projet de séparation de ses activités avec une OPA à la clé sur la branche services. FDJ a flanché de 4,6%, alors que Citigroup a dégradé son conseil sur l'action en invoquant le risque d'une décision européenne entraînant une révision en (forte) hausse du montant que l'entreprise avait payé à l’État en contrepartie de l'obtention de l'exclusivité de 25 ans sur l'organisation de jeux de loterie en France.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,05% à 31 097 points) ou du Nasdaq Composite (+0,90% à 11 1217 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,06% à 3 825 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0430$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 108,9$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce lundi, l'indice Sentix de confiance des investisseurs à 10h30, et l'indice des prix à la production en Zone Euro à 11h00.

Le tableau est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Dans l'immédiat pour autant et à l'échelle d'une poignée de séances, l'avis est positif.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5860.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6000.00 / 6602.00 / 6792.00 Support(s) : 5860.00 / 5360.00

