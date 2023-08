CAC 40 : Un menu statistique très copieux cette semaine

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Un peu d'oxygène retrouvé à la Bourse de Paris, qui a entamé la semaine par une séance dans le vert (+1,32% à 7 324 points), dans des volumes encore mince en cette fin du mois d'août. Des mesures ciblées de relance en Chine auront catalysé ce regain d'appétit pour le risque, au sein même d'une figure de congestion en losange aplati (diamant) qui reste d'actualité.

Ces mesures visent à relancer l'économie, notamment une division par deux du "droit de timbre", une taxe sur les transactions boursières, passant de 0,1% à 0,05%. "Les investisseurs réagissent positivement aux mesures annoncées par la Chine sur la réduction des taxes et frais liés au trading, ainsi qu'à une nouvelle demande aux fonds d'investissements et aux banques, de la part du parti, d'acheter le marché, afin de soutenir les indices boursiers", abonde Vincent Boy, analyste de marché pour IG France.

Autre annonce de nature à réduire les craintes géopolitique et donc soutenir le marché: la Chine et les Etats-Unis ont décidé de mettre en place un groupe de travail pour "chercher des solutions sur les questions commerciales et d'investissement", selon le texte du département du Commerce américain. Une première réunion est attendue début de l'année prochaine.

Le menu macroéconomique, famélique hier, va devenir copieux dès aujourd'hui avec l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) et les nouvelles offres d'emploi (JOLTS), l'enquête ADP mercredi, les prix PCE jeudi, et le rapport fédéral mensuel sur l'emploi vendredi. Autant d'indicateurs que la Fed suivra de près pour mesurer son impact sur la trajectoire des prix. Soient des données clefs sur l'emploi, la consommation et les prix, trois parties d'une équation complexe, corrélées entre elles...

"Si [...] le ralentissement modéré de l'activité et des prix se confirme, alors les tensions sur les taux longs cesseront, ce qui soutiendra les marchés boursiers" avance Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. "Cependant, il convient d'être vigilant, car des données trop décevantes amèneraient les investisseurs à s'interroger sur la possibilité d'un atterrissage plus brutal. De cet équilibre précaire entre le ralentissement de la croissance et la diminution de l'inflation découlent les politiques monétaires des banques centrales pour les mois à venir, et donc les performances des classes d'actifs d'ici la fin de l'année."

Au rayon valeurs, la totalité du CAC 40 a terminé dans le vert, menée par Teleperformance (+5,2%). Valneva s'est adjugé 2,4% après avoir publié des données positives d'innocuité chez l'adolescent pour son candidat-vaccin anti-chikungunya.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la première séance de la semaine dans de bonnes dispositions, à l'image du Dow Jones (+0,62% à 34 559 points) et du Nasdaq Composite (+0,84% à 13 705 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,63% à 4 433 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0820$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80,20$.

A l'agenda ce mardi, à suivre en priorité outre Atlantique l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) et les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Du 10 au 18 août, d'un trait, l'indice phare tricolore a fondu d'une borne à l'autre du vaste losange aplati (diamant) qui concentre ses oscillations nerveuses depuis le 24 mai, en rompant au passage la ligne d'encolure d'une figure chartiste baissière à 7 250 points. Une poursuite des oscillations au sein du diamant est envisagée. Toute sortie de ce dernier donnera un directionnel à condition que les volumes, et une fédération sectorielle, soient au rendez-vous... Des signes de fatigue au sein même de ce diamant sont déjà perceptibles. L'englobante baissière du 24 août, au niveau de la ligne médiane du losange, en est un.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7084.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00

