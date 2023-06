CAC 40 : Torpeur (n.f.) Diminution de la sensibilité, de l'activité, sans perte de conscience...

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Congestion, marges étroites, torpeur, toutes les expressions traditionnellement employées pour qualifier ce type de situation transitoire de marché, non sans nervosité, conviennent pour décrire la psychologie comportementale de très court terme sur le CAC 40 (+0,27% hier). Le regain de prudence sur confirme sur le marché parisien à mesure qu'approche, les 14 et 15 juin, les verdicts monétaires de la BCE et de la Fed. La crainte d'un ton ferme est palpable, en particulier depuis les propos jugés offensifs de Christine Lagarde, et les créations de postes dans le secteur privé aux Etats-Unis.

Selon des propos rapportés par l'agence Reuters la banquière centrale a estimé ne pas voir actuellement "de preuve tangible" que l'inflation sous-jacente (hors prix de l'énergie et alimentaires) avait atteint "un pic". Les pressions sur les prix restent par ailleurs "élevées", a-t-elle ajouté, s’exprimant lors d’une audition devant des députés européens. Des propos clairement fermes, qui donnent le ton avant le Conseil des Gouverneurs de la mi-juin.

Selon les chiffres du dernier rapport fédéral mensuel, l'économie américaine aurait créé près de 340 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), explosant la cible. De quoi donner de nouveaux nœuds au cerveau de la Fed, dont la hantise est l'emballement en spirale prix salaires, jusqu'ici évitée.

Par ailleurs, les décisions surprise de la Banque d'Australie, puis de la Banque du Canada, de relever de 25 pdb leurs taux directeurs respectifs, ne peuvent que résonner difficilement aux oreilles du marché.

La semaine passée a été "marquée par l’accord bipartisan suspendant du plafond de la dette aux États-Unis jusqu’en 2025, permettant d’écarter le risque d’un défaut de paiement qui aurait pu intervenir le 5 juin prochain", constatent les stratégistes du Crédit Mutuel AM. "Cette menace écartée, l’attention s’est progressivement portée sur la poursuite du resserrement de la Fed, dont les membres s’interrogent sur une éventuelle hausse des taux directeurs en juin. Les dernières statistiques économiques aux États- Unis font état d’une résilience du marché de l’emploi, tandis que l’activité manufacturière continue de présenter des faiblesses."

Côté statistique économique, les opérateurs viennent de prendre connaissance d'une hausse plus forte qu'anticipée des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 261 000 nouvelles unités. Un peu plus tôt dans la journée, les opérateurs ont pris acte d’une contraction de 0,1% du PIB de la zone euro sur le premier trimestre, contre une hausse de 0,1% lors de la première estimation.

Du côté des valeurs, les équipementiers auto Valeo (+4,8%), Forvia (+3,7%) et Plastic Omnium (+2,3%) ont été soutenus par les annonces du suédois Autoliv qui a affiché sa détermination à négocier des hausses de prix avec ses clients pour répercuter l'inflation.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,50%) ou du Nasdaq Composite (+1,02%). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,62%.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0770$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,00$.

A l'agenda macroéconomique ce vendredi, très peu de choses à se mettre sous la dent hormis la production industrielle italienne à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici les éléments techniques que nous présentions vendredi 02/06 avant l'ouverture:

"La cible baissière intermédiaire que nous identifions, les 7 088 points, a été atteinte. Une réaction de contestation est à prévoir, avec l'appui de dossiers à fort Bêta, sur l'automobile, l'énergie ou la tech. Nous mettons sous surveillance étroite les volumes sur cette réaction, pour en mesurer l'aspect purement technique."

Ces volumes, sans être épais, ont été significativement supérieurs à ceux observés la veille. Par ailleurs, les gains en cours de séance ont été copieux. Enfin la séance de la veille s'est traduite graphiquement par une bougie au corps rouge sans ombre.

Dans ces conditions, la bande de travail actuel est comprise entre les 7 088 points et le gap baissier du 24 mai, dont la borne haute vaut 7 378 points. Nous sommes actuellement au coeur de cette zone.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7858.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7088.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7858.00 / 7740.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime