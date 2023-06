Valeo : Pourquoi le suédois Autoliv propulse les équipementiers auto en Bourse

(BFM Bourse) - L'équipementier automobile a annoncé 8.000 suppressions de postes directes et indirectes et a surtout affirmé sa détermination à passer des hausses de coûts à ses clients. Ce qui bénéficie à Valeo, Faurecia et Plastic Omnium.

C'est une valeur européenne pas très connue du grand public mais appréciée du marché et des investisseurs: Autoliv. Ce groupe suédo-américain basé à Stockholm est spécialisé dans les airbags et les ceintures de sécurité.

Ce mercredi, le groupe fondé dans les années 50 a annoncé tailler dans ses effectifs avec des fermetures de sites prévues en Europe, et des suppressions de postes directes et indirectes s'élevant à 8.000 unités au total.

Mais surtout la société scandinave a confirmé ses perspectives pour 2023, à savoir une marge opérationnelle ajustée comprise entre 8,5% et 9% ainsi qu'une génération de cash se situant autour de 900 millions de dollars.

Des négociations serrées pour répercuter l'inflation

Une autre phrase importante s'est glissée dans le communiqué. Le directeur général du groupe, Mikael Bratt, a déclaré que sa société "[travaillait] intensément avec [ses] clients pour obtenir des augmentations de prix et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas reçu une compensation complète et équitable pour garantir que les pressions inflationnistes sont effectivement répercutées sur la chaîne de valeur".

Il s'agit d'une affirmation forte. Rappelons que les équipementiers possèdent moins de leviers que les constructeurs pour élever leurs prix et répercuter ainsi l'inflation, leurs tarifs étant contractuellement définis, ce qui les oblige à négocier avec leurs clients. En conséquence, leurs marges ont souffert l'an passé des tensions inflationnistes sur les salaires et différentes matières premières.

A la Bourse de Paris, les équipementiers auto progressent nettement dans le sillage des annonces d'Autoliv, s'accaparant les plus fortes progressions de l'indice SBF 120. Valeo s'adjuge 4,4%, Forvia – l'action Faurecia a changé de nom de la semaine dernière pour devenir Forvia, nom de l'entreprise qui rassemble Faurecia et l'allemand Hella – prend 3,5% et Plastic Omnium gagne 3,2%. De son côté Autoliv prend 2,4% à Stockholm.

Un environnement plus favorable

"La confirmation des objectifs d'Autoliv mais surtout la détermination de la société à ne pas lâcher le morceau sur la répercussion des hausses de prix au clients peut constituer un élément positif pour l'ensemble des équipementiers", juge un analyste spécialiste du secteur.

Dans une récente note publiée fin mai, la banque Jefferies avait estimé que l'environnement économique s'était suffisamment amélioré pour se montrer davantage optimiste sur les équipementiers et avaient ainsi relevé ses conseils à l'achat sur Forvia et Valeo.

La banque jugeait que l'ensemble des équipementiers pourraient encore avoir du mal à répercuter les hausses de coûts de l'énergie et des salaires, ce qui pourrait potentiellement entraîner des déceptions. Mais, en revanche, du côté de la demande, les perspectives sont encourageantes. Depuis le début d'année, les volumes de ventes ont surpris positivement que ce soit en Europe et aux Etats-Unis, remarquait-elle.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse