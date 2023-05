Faurecia : Pourquoi Jefferies estime que c'est le moment de miser sur les équipementiers auto en Bourse

(BFM Bourse) - La banque d'investissement américaine considère que l'environnement opérationnel s'améliore pour les équipementiers automobiles, en particulier pour Forvia et Valeo. Elle a relevé de deux crans ses conseils sur les deux sociétés, passant ainsi à l'achat sur les deux titres.

Les dernières années ont été difficiles en Bourse pour les équipementiers automobiles. Le secteur à dû composer avec les nouvelles normes d'homologation WLTP, qui ont perturbé les plans de production, puis la pandémie a éclaté, entraînant un plongeon des volumes et des difficultés logistiques conséquentes. Sans oublier l'inflation des matières premières, de l'énergie et des salaires. Or les équipementiers possèdent moins de leviers que les constructeurs pour élever leurs prix et répercuter ainsi l'inflation, leurs tarifs étant contractuellement définis, ce qui les oblige à négocier avec leurs clients.

Résultat: leurs marges ont fondu, et leurs cours de Bourse ont souffert, Valeo et Faurecia perdant sur cinq ans chacun plus de 60%. Plus largement, les équipementiers ont vu leur capitalisation boursière se contracter de 10% sur les trois dernières années alors que celle des constructeurs a augmenté de 60%, selon Jefferies.

Toutefois la banque d'investissement estime que "les planètes sont désormais mieux alignées" pour les équipementiers auto, et a relevé de deux crans ses conseils sur Valeo et Faurecia, passant de "sous-performance" à "acheter" sur chacun. Ce qui porte les deux actions, Valeo prenant 3,7% et Faurecia 5,7% vers 14h45.

Un cycle noir qui touche à sa fin

Dans sa note sectorielle, Jefferies juge que l'ensemble des équipementiers pourraient encore avoir du mal à répercuter les hausses de coûts de l'énergie et des salaires, ce qui pourrait potentiellement entraîner des déceptions. Mais, en revanche, du côté de la demande, les perspectives sont encourageantes. Depuis le début d'année, les volumes de ventes ont surpris positivement que ce soit en Europe et aux Etats-Unis, remarque Jefferies.

"La reconstitution des stocks devrait continuer à soutenir les perspectives de production et l'allègement des contraintes de la chaîne d'approvisionnement améliorera l'efficacité de la production", anticipe par ailleurs le bureau d'études. "Le cycle de baisse de résultats post-Covid semble toucher à sa fin", considère-t-il ainsi.

C'est dans ce contexte, que Jefferies se montre donc plus positif sur Faurecia et Valeo.

Le premier, désormais réuni avec l'allemand Hella au sein de Forvia, possède "un des leviers opérationnels les plus élevés" parmi les titres du secteur suivis par la banque, ce qui devrait soutenir son désendettement, souligne l'intermédiaire financier. Jefferies a notamment relevé de 6% sa prévision de résultat opérationnel ajusté à 1,48 milliard d'euros pour 2023, se situant néanmoins sous le consensus.

Valeo à un tournant ?

La banque considère que ces deux éléments - un endettement certes élevé mais voué à baisser nettement et un levier opérationnel fort – placent idéalement Faurecia (et donc Forvia) parmi les équipementiers pour bénéficier de l'amélioration de l'environnement opérationnel. A plus long terme, Faurecia offre une proposition attrayante en termes de croissance, avec d'importantes prises de commandes récemment, poursuit Jefferies.

Quant à Valeo, l'intermédiaire financier estime que les résultats du premier semestre devraient marquer un point d'inflexion, avec, ensuite, une accélération tant de la reprise des marges que de la surperformance des ventes par rapport à la production automobile mondiale. Jefferies souligne aussi que les prises de commandes du groupe dirigé par Christophe Périllat se sont accélérées l'an passé, avec de nouveaux contrats qui sont en lignes avec les objectifs de moyen terme de la société en termes de rentabilité (6,5% de marge opérationnelle en 2025, contre 3,2% en 2022). De plus, le ratio cours sur bénéfices attendus (P/E) de la société se situe nettement sous sa moyenne de long terme, ajoute la banque.

A noter qu'outre ces deux équipementiers, Jefferies est également à l'achat sur le fabricant des pneumatiques Michelin et le spécialiste suédois des ceintures de sécurité et des airbags Autoliv.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse