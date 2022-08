CAC 40 : Test graphique majeur en cours

(BFM Bourse) - Sans la casser totalement, les Minutes de la Fed ont quelque peu rafraîchi l'ambiance sur les marchés d'actions. Publié hier 20h00, donc bien après la clôture à Paris, ce traditionnel compte rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire a confirmé le ton résolument "hawkish" de l'Institution. L'option d'un relèvement de 50 pdb (au lieu des 75 largement anticipé) pour l'échéance de septembre, n'est toutefois pas formellement écartée.

L'indice CAC 40 a perdu hier 0,97% à 6 528 points, accréditant l'hypothèse selon laquelle le test des 6 550 points est encore en cours.

Au chapitre statistique, les chiffres de ventes au détail, cadran toujours très surveillé dans les salles des marchés au pays de la consommation reine, ont été publiés hier. Si pour le mois de juillet, les ventes ont dans leur acceptation la plus large stagné, elles ont, hors automobiles, largement dépassé les attentes à +0,4% en rythme mensuel, selon la publication du Census Bureau.

Côté valeurs, le regain d’aversion au risque a pénalisé les valeurs cycliques. Les équipementiers automobiles Faurecia, Valeo et Akwel ont perdu respectivement 8,4%, 4,3% et 5,6%. Alstom a reculé de 6,82% à 22,39 euros, dans un niveau d'activité relativement important, de plus de 2 300 000 pièces. Poids lourd de la cote parisienne, Sanofi a reculé de 5,7%, après avoir annoncé l’arrêt du développement mondial de l’amcenestrant, un potentiel traitement contre certains cancers du sein.

De l'autre côté de l'Atlantique, la série haussière a été stoppée hier, le Dow Jones lâchant 0,50% à 33 980 points, et le Nasdaq Composite 1,25% à 12 938 sous l'effet de la remontée des Treasuries 10 yrs. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,72% à 4 274 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0160$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88,00$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, et pour les Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ainsi que l'indice manufacturier Philly Fed à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure en englobante haussière du 19 juillet, très nette, et marquée de surcroit par un dépassement de moyenne mobile, la formation d'un marubozu, a été suivie d'une consolidation en fanion, sur la partie haute de son corps. Techniquement, le message haussier de court terme s'en est trouvé pleinement renforcé, avec une confirmation consécutive: le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours sur sa consœur à 50 jours, ce qui n'était plus arrivé depuis le 24 décembre 2021. Le défi actuel est le franchissement durable d'une résistance à 6 550 points. Les caractéristiques du franchissement, notamment en termes de volatilité et de volumes, appuieront sa crédibilité le cas échéant. La notion de fédération sectorielle sera également importante pour trancher la question.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6248.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 6248.00 / 6140.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime