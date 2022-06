CAC 40 : Surveillance des volumes en dérive latérale des cours

(BFM Bourse) - Porté par ses poids lourds du luxe et par une poignée de dossiers industriels, le CAC 40 est parvenu à reprendre les 6 500 points jeudi (+1,27%). Une progression à mettre en regard toutefois de volumes particulièrement discrets, notamment en l'absence de repère au Royaume-Uni, tout occupé à fêter les 70 ans de règne d'Elizabeth II. Des volumes discrets qui trahissent aussi la difficulté d'un marché à se projeter, en raison d'incertitudes majeures sur la croissance de part et d'autre de l'Atlantique. Un des déterminants majeurs en sera quoiqu'il en soit le degré d'agressivité de la BCE et de la Fed.

Cette dernière aura de quoi nourrir davantage sa réflexion ce jour avec le rapport fédéral mensuel (NFP) sur l'emploi privé au mois de mai. Et pourra donc mesurer plus finement le degré de tension sur le marché de l'emploi. Les investisseurs ont d'ailleurs eu un avant-goût jeudi avec l'enquête du cabinet privé en ressources humaines (ADP). Hors secteur agricole, l'économie américaine aurait créé en mai 128 000 postes seulement, très largement sous les attentes. Par ailleurs, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 21 se sont chiffrées à 200 000, selon les tous derniers chiffres du Département du Travail, en baisse de 11 000 unités.

Côté valeurs ce sont les représentants du luxe qui ont tiré à nouveau vers le haut l'indice vedette avec des gains de 1,72% à 608,10 euros pour LVMH, 2,1% pour Kering et Hermès voire 3,1% sur L'Oréal. Mais c'est Saint-Gobain qui termine la course en tête sur un gain de 4,79% à 57,31 euros après avoir annoncé tabler sur une marge à deux chiffres sur les six premiers mois de 2022. L'industriel est suivi d'Alstom (+4,59% à 26,68 euros).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0740$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 117,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, les données finales des PMI IHS Markit en Zone Euro à 10h00, les ventes au détail en Zone Euro à 11h00 et le rapport mensuel fédéral (NFP) à 14h30. Le consensus table sur 325 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) et une progression en rythme mensuel de 0,4% des salaires horaires moyens.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, n'est toujours pas terminé, dans le sens où nous n'avons encore confirmation, soit d'un pullback, soit d'une réintégration. La séance du jour sera à ce titre riche d'enseignements. La combinaison de bougies en étoile du soir invite toutefois à rester sur ses gardes. Elle ne s'est pas cumulée hier - c'était notre crainte - avec une combinaison en trois soldats noirs, laissant augurer une courte dérive, pendant laquelle la dynamique des volumes sera scrutée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6602.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6602.00 Support(s) : 6330.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime