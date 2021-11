CAC 40 : Sur les sommets annuels, à proximité immédiate des records historiques

(BFM Bourse) - Bien aidé par les très fortes pondérations Sanofi (+2,16% à 88,30 euros) et BNP-Paribas (+3,06% à 59,67 euros), le CAC 40 (+0,92% à 6 893 points) a bien débuté la semaine, dans des volumes toutefois timides, en raison du caractère férié du 1er novembre (Toussaint).

Alors que le gros de cette nouvelle saison de résultats est déjà derrière les marchés, "tous les yeux seront focalisés sur la réunion de la Fed de mercredi où les membres du FOMC (le "Comité fédéral d'open market", organe chargée de toutes les opérations de la Fed sur le marché, soit principal outil de la politique monétaire, NDLR) devraient annoncer le début du "tapering" (réduction des rachats d’actifs)" explique le directeur adjoint des investissements chez Mirabaud John Plassard dans sa note matinale.

Selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

Au-delà des politiques monétaires, la politique américaine sera surveillée, "avec le vote prévu à la chambre des représentants concernant les plans de relance voulus par Joe Biden. Alors qu’un accord semblait sur la table, permettant un vote dès cette semaine, certains commentaires de sénateurs semblent mettre en doute un tel vote à court terme", note Vincent Boy (IG France).

Au chapitre statistique, peu de chose à se mettre sous la dent hier. Un seul indicateur majeur à signaler, avec le baromètre d'activité PMI industriel ISM aux États-Unis, qui a très légèrement décru, à 60,8, tout en battant la cible.

Nouveau tir groupé, de records historiques hier sur les marchés d'actions américaines, avec +0,26% à 35 913 points pour le Dow Jones et +0,63% à 15 595 points pour le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,18% à 4 613 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1600$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84,30$.

A suivre à l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité les données finales du PMI manufacturier IHS Markit à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A noter, aucune construction d'harami vendredi, et une clôture sur les points hauts de séance, et de semaine. L'allure de la bougie hebdomadaire correspondante est sans équivoque. L'avis sera positif pour ce début de semaine, avec un premier objectif assez facilement caractérisable par la borne haute du gap baissier du 16 août, à 6 885 points. Cet objectif a été atteint dès lundi. Plus haut, les sommets historiques à 6 960 se profileraient. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6748.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6960.00 / 7000.00 Support(s) : 6748.00 / 6485.00

