CAC 40 : Stabilisation

(BFM Bourse) - Le rouge continue de dominer les échanges sur les bourses européennes. Outre atlantique, les chiffres des prix à la production sont ressortis en ligne avec les attentes alors que les indices boursiers américains ajoutaient eux aussi une nouvelle journée baissière à leur compteur. Du coté des valeurs Apple baissait avec des nouvelles provenant de Foxconn faisant état d’un ralentissement de la demande et de difficultés liées à la chaine d’approvisionnements. Walt Disney pesait aussi sur la tendance tout comme Beyond Meat. En Europe, les valeurs du luxe ou encore les valeurs technologiques comme Dassault Systèmes accusaient de forts replis avant de se reprendre en fin de séance. Quelques valeurs comme STMicroelectronics se détachaient de la tendance avec notamment pour cette dernière la publication de perspectives pour 2027 avec un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars comme objectif et une amélioration de ses marges. Alors que le taux à 10 ans américain affiche des premiers signes de détente, ce qui pourrait donner lieu à un rebond sur le compartiment technologique, les investisseurs surveilleront dans l’après-midi l’indice Michigan de confiance des consommateurs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avec un support identifiable sur les plus bas des dernières séances, les acheteurs et les vendeurs devraient se neutraliser pour cette fin de semaine dans l'attente d'un nouveau catalyseur. Il faut privilégier les achats sur repli pour viser les plus hauts récents des dernières bougies.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6380.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6086.02 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6086.02 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime