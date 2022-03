CAC 40 : Sous les 6 760 points, la configuration reste problématique

(BFM Bourse) - Le CAC 40 est reparti en arrière hier (-1,39% à 6 658 points), dans des volumes très épais, volumes nourris par les incertitudes politiques, géopolitiques, économiques, et militaires, à court et moyen terme, induites par l'invasion russe en Ukraine. On pense spontanément, au volet "gaz naturel", dont l'Allemagne dépend de la production et livraison russe très majoritairement, et aux conséquences sur les prix d'autres hydrocarbures, pétrole en tête. Mais d'autres "matières premières pourraient aussi être affectés, particulièrement ceux pour lesquels la Russie figure parmi les producteurs les plus importants : le nickel, le palladium, l’uranium et les engrais. Dans un tel scénario, la pression inflationniste serait encore plus importante, avec des prix alimentaires ou encore des prix de semi-conducteurs plus élevés", prévient François Rimeu, Stratégiste Senior, La Française Asset Management.

Une nouvelle fois, les chiffres statistiques macroéconomiques ont été relégués au second plan. Signalons tout de même, une cible manquée pour la balance commerciale américaine des biens au mois de janvier, le déficit passant la barre symbolique des 100 Milliards de dollars. Cible manquée également l'indice baromètre d'activité industrielle PMI Chicago, à 56.3 ce mois-ci.

Côté valeurs, un certain nombre de dossiers dont l'activité est liée, très directement ou non à l'armement, aux technologies militaires ou à la cybersécurité ont continué de prendre du terrain à l'image de Dassault Aviation (+7,87% à 134,30 euros) ou Thalès (+11,87% à 102,90 euros), pour citer les poids lourds de la cote. A l'inverse, les bancaires, et particulièrement celles dont l'implantation en Russie est significative, et l'automobile, équipementiers y compris, ont beaucoup souffert en Bourse lundi, à l'image de Faurecia (-5,47% à 34,05 euros), Valeo (-6,41% à 19,785 euros), Renault (-6,56% à 28,54 euros), BNP-Paribas (-7,47% à 52,51 euros), ou Société Générale (-9,89% à 25,64 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones perdant 0,49% à 33 892 points et le Nasdaq Composite parvenant à gagner 0,41% à 13 751 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé en très légère baisse de 0,24% à 1 373 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1220$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 95,20$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mardi, le PMI manufacturier en données finales (IHS Markit) pour la Zone Euro à 10h00, et le PMI manufacturier américain (ISM) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé,ont cédé, sur gap ample, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'ouvre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6495.00 / 6385.00

