Ces valeurs de l'énergie, de l'armement ou de la cybersécurité mises en lumière par le conflit ukrainien

(BFM Bourse) - Alors que le conflit armé en Ukraine risque de provoquer une nouvelle flambée des prix de l'énergie, de nombreuses valeurs du secteur en profitent ce lundi à Paris, tant dans les renouvelables que dans le nucléaire. Des spécialistes de la défense ou encore de la cybersécurité sont également recherchés.

Si le nuancier tire largement vers le rouge ce lundi sur le palmarès du marché parisien, nombreuses sont les valeurs à échapper à la purge liée aux conséquences économiques de l'invasion russe de l'Ukraine et des sanctions économiques occidentales en représailles. Parmi celles-ci, plusieurs entreprises du secteur de l'énergie se démarquent nettement alors que la guerre en cours sur le sol européen fait craindre une violente flambée des cours pétroliers et gaziers notamment, marchés sur lesquels la Russie est un acteur central.

Si plusieurs parapétroliers sont recherchés depuis des semaines -et encore aujourd'hui (+2% pour Maurel et Prom, +1,6% pour Vallourec- alors que le baril de brut a plusieurs fois franchi la barre des 100 dollars ces derniers jours, les investisseurs se tournent davantage encore vers des solutions alternatives.

De plus en plus nombreux sur la cote tricolore, les spécialistes des énergies renouvelables en profitent. On pense évidemment en premier lieu à Neoen (+9,6% vers 16h), premier producteur français d'énergies exclusivement renouvelables, qui construit et exploite des centrales solaires et autres parcs éoliens. Mais aussi aux autres producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables que sont Voltalia (+10,6%) et Albioma (+5%).

Plusieurs acteurs de l'hydrogène tirent également profit de la situation, que ce soit le producteur (par électrolyse) McPhy Energy (+12,5%) ou les spécialistes du stockage, Hydrogène Refueling Solutions (+4%) et Enertime (+4%) - contrairement au producteur d'hydrogène par thermolyse de biomasse Haffner Energy (-3,6%), récemment introduit sur Euronext.

Le champion français de l'équipement des méthaniers GTT (pour Gaztransport & Technigaz) profite également déjà de la crise énergétique en cours, qui va voir plusieurs pays européens réduire sa dépendance au gaz russe. L'Allemagne a ainsi annoncé hier la construction de deux terminaux de GNL dans le nord du pays.

Les principaux acteurs de la filière du bois énergie que sont Cogra (+5%) et E02 (+5,5%) flambent aussi.

Le secteur de l'armement est l'autre "gagnant" de la situation actuelle. Outre les fleurons Dassault Aviation (+7,5%) et Thales (+12%), le moins connu CS Group (ex-Communication & Systèmes) s'adjuge plus de 15% vers 16h30. Basé au Plessis-Robinson, ce dernier conçoit notamment des solutions de surveillance ou de contrôle militaires, ainsi que des systèmes d’information et de communication sécurisés.

Le spécialiste des boîtiers hermétiques haut de gamme pour l’aéronautique (avions de combat, calculateurs pour missiles, détecteur infra rouge, radars, équipements pour blindés, hélicoptères, drones, etc.) Egide décolle pour sa part de 19%. Citons enfin Cybergun, désormais en grande partie exposé au marché militaire via sa filiale Arkania, qui développe une large gamme de répliques sous licences officielles conçues pour l’entraînement des forces armées.

À noter qu'Arkania est également présent dans le domaine de la cybersécurité, où la France compte de nombreux poids lourds (Atos, Orange, Capgemini, etc.) mais un seul "pure player", Wallix, dont le titre grignote 1%.