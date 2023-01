CAC 40 : Soulagement après une inflation américaine dans la cible

(BFM Bourse) - Le CAC 40 aura dépassé le seuil symbolique des 7 000 points (en cours de séance), jeudi, avec l'appui des chiffres d'inflation américaine en décembre, qui ont confirmé un ralentissement marqué de la hausse des prix.

L'indice des prix à la consommation, pour l'assiette de produits la plus large, est ressorti parfaitement dans la cible, à +6,5% en rythme annuel. De quoi apporter un soulagement certain sans pour autant faire sauter le bouchon de la bouteille de champagne.

La confirmation est celle d'un ralentissement marqué de la hausse des prix outre Atlantique, et ce même si le chemin vers un atterrissage de l'inflation sera encore long. La lutte, par une politique monétaire ferme, devra clairement se poursuivre.

"Le marché reste persuadé que la Fed ne relèvera pas ses taux autant qu’elle ne l’indique dans les projections de décembre. Moins de hausses de taux crée une dynamique de marché favorable au risque (actions, crédit et duration incluse) sur fond de baisse du dollar", avance Axel Botte, Stratégiste international chez OSTRUM AM. "Cependant, on ne peut exclure que la réouverture de la Chine n’induise un rebond précoce des prix du pétrole. L’amélioration des perspectives est déjà visible sur les prix des métaux industriels. Dans ce cas, les anticipations de marché reconvergerait vers les niveaux indiqués par le FOMC…", avertit le stratégiste.

La banque centrale américaine tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire en février. La publication de l'inflation américaine en ligne avec les attentes a raffermi les anticipations du marché vers une hausse limitée à 25 points de base (0,25 point de pourcentage). Selon l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs anticipent à 94% (contre environ 80% avant la publication de l'inflation) un mouvement de cette ampleur.

Côté valeurs, Atos a progressé de 6,8% au lendemain d'une hausse de 6,2% tandis que Teleperformance s'est apprécié de 4%, suivi d'Air France-KLM (+3,3%). Ubisoft a plongé de son côté de 14% après avoir émis un avertissement sur résultats retentissant et annoncé des mesures d’économies, à la suite de ventes décevantes de jeux cet hiver.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich, données préliminaires), à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Cette capacité à clôturer exactement sur les points hauts hebdomadaires est à ce stade intéressante (S1), et doit être confirmée par les volumes et la fédération sectorielle pour envisager une prise en main plus durable du camp acheteur. En l'absence de telles confirmations, l'entrée dans une figure de consolidation très volatile, et au sens de sortie incertain, est l'option privilégiée. Dans l'immédiat en tous cas, aucune divergence entre cours et oscillatoire RSI n'est à relever. L'enjeu ce vendredi est une nouvelle fois la validation d'une clôture proche des points hauts hebdomadaires (S2).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6694.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7036.00 / 7390.00 / 7740.00 Support(s) : 6694.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

