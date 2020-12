CAC 40 : Sortie par le bas du range

(BFM Bourse) - Début de la trêve des confiseurs dans le rouge

La semaine s'est terminée comme elle avait commencée sur le marché parisien, à savoir sans variation significative. L'échantillon principal n'a ainsi bouclé aucune séance de la semaine sur une variation supérieure à 0,4%, dans un sens comme dans l'autre. Si le climat général reste favorable aux marchés alors que débutent les campagnes de vaccination à travers le monde, la vigueur épidémique et les doutes qui subsistent sur plusieurs fronts (notamment celui du Brexit) incitent désormais les investisseurs à plus de retenue, tout comme les indicateurs décevants publiés dans la journée.

Le CAC 40 a ainsi bouclé cette semaine dernière sur un recul de 0,39% à 5527,84 points vendredi, réduisant à +0,37% son avance par rapport au vendredi 11 décembre, lorsqu'il avait mis un terme à son spectaculaire rallye de cinq semaines consécutives de (vive) progression. Les volumes d'échanges ont été largement au rendez-vous en cette dernière séance, avec 7,5 milliards d'euros traités, du fait du débouclage des ultimes opérations à terme de l'année 2020, soit la fameuse séance des "quatre sorcières" revenant chaque trimestre (une journée boursière exceptionnelle au cours de laquelle quatre types de produits dérivés expirent simultanément).

Wall Street temporise aussi

Après avoir salué les avancées vers un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis et la promesse de la Réserve fédérale de demeurer durablement accommodante avec de nouveaux records (tant pour le Dow Jones que pour le S&P et le Nasdaq), les indices new-yorkais ont réduit leurs pertes en fin de séance vendredi soir, à -0,4% pour le Dow,-0,3% concernant le S&P et proche de l'équilibre pour le Nasdaq.

Vivendi cède 10% d'Universal Music

L'actualité a commencé à fortement ralentir sur le marché parisien. Au sein de l'indice vedette, Vivendi (+2,4%) a profité de la cession à Tencent d'une nouvelle tranche de 10% du capital d'Universal Music Group, pour environ 3 milliards d'euros. Orange, clairement à la peine cette année en dépit du caractère défensif de son activité, s'est repris de 3,4% et Sanofi, un peu dans le même cas de figure (pénalisé par le retard de son vaccin contre le coronavirus, le labo tricolore perd plus de 10% sur l'année alors que ses ventes de médicaments ne sont guère affectées par la pandémie) a regagné 1,3%. Inversement, Saint-Gobain a lâché 4,3% tandis que le groupe est, au même titre que des dizaines de fournisseurs, indirectement mis en cause dans le cadre d'auditions au parlement britannique concernant l’incendie de la tour Grenfell qui avait fait 79 morts en 2017 à Londres.

Coup d'accélérateur pour le vaccin d'OSE Immuno Après Valneva en début de semaine, c'est le projet de vaccin contre le coronavirus d'OSE Immuno qui s'est retrouvé mis en avant ce vendredi par l'attribution de plus de 5 millions d'euros par Bpifrance en vue de commencer début 2021 les essais cliniques. Le titre prend 3,1%. Medincell a grimpé de son côté de 3,4% avec la publication de données sur un traitement composé d'une formulation injectable d'ivermectine (un médicament déjà homologué) permettant une administration continue. Sur le SBF 120, Solutions 30 n'est pas parvenu à poursuivre la remontée entamée la veille, malgré la montée à plus de 5% du capital du fonds suédois Swedbank Robur Fonder, et lâché de nouveau 4,1%.

Septième semaine de hausse consécutive pour le pétrole

Soutenu par le déploiement des vaccins contre le COVID-19, le marché pétrolier évoluait à un plus haut depuis neuf mois après une septième semaine de hausse d'affilée. Le baril de Brent gagne encore 1,09% à 52,06 dollars. Celui de WTI s'échangeait à 48,99 dollars, en hausse de 1,36% par rapport à la veille. L'euro revenait pour sa part sur sa récente envolée, en baisse de 0,28% à 1,2234 dollar.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

D'un point de vue technique, le CAC 40 est resté dans un range entre 5520 et 5590 points toute la semaine dernière, mais les futures ce matin nous indiquent une violente sortie par le bas à l'ouverture, attendue dans les 5440. Dans ce contexte, les 5520/5527 au niveau de la clôture de vendredi deviennent resistance, et la sortie par le bas du range pourrait nous amener vers les 5410 voire les 5340 points.

PREVISION Les 5520 deviennent désormais résistance, avec un gap baissier à l'ouverture ce matin et on pourrait revenir vers les 5410 voire les 5340 points, même si le potentiel est relativement limité dans la période actuelle.

Résistance(s) : 5620.00 / 5590.00 / 5520.00 Support(s) : 5410.00 / 5340.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

