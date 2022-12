CAC 40 : Soft landing ?

(BFM Bourse) - La volatilité a explosé hier à la publication de chiffres d'inflation américaine, dont le rythme a reflué bien plus que ne le laissait augurer le consensus. Comme un symbole à l'approche du dernier FOMC de l'année (verdict ce soir 20h00). La BCE lui emboîtera le pas avec l'issue, demain, d'un Conseil des Gouverneurs. Le CAC 40 a gagné 1,42% à 6 745 points, loin toutefois de ses points hauts de séance (6 823 points).

En rythme annualisé, l'indice des prix à la consommation (panier le plus large) progresse de 7.1% en novembre, contre 7.7% en octobre. Un ralentissement net qui bat le consensus. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix ont progressé de 6.0% pour leur part. De quoi détendre l'atmosphère à la veille d'une réunion de la Fed où des indices sur le taux "terminal" seront glanés, alors que le scénario d'une hausse des Fed Funds de 50 pdb est désormais quasiment acté.

L'avantage est double pour les marchés, au sens d'Alexandre BARADEZ (IG France): celui de l'espoir d'une Fed plus "clémente" d'une part et celui d'une diminution du risque d'entrée en récession profonde. "Les acteurs du marché, qui voient déjà la fin du resserrement monétaire et anticipent même une baisse de taux en 2023, ne s’inquiètent pas de l’impact du resserrement monétaire sur l’économie et anticipent un soft landing", poursuit M BARADEZ.

Aux valeurs à Paris, sensibles à l'évolution des taux d’intérêt, les valeurs techno reprennent des couleurs. STMicroelectronics (+3,42% à 37,75 euros) et Dassault Systèmes (+3,26% à 36,57 euros) terminent en tête du CAC 40 ce mardi soir. Entre les deux s'intercale la foncière Unibail-Rodamco-Westfield (+3,3%) également sensible à la remontée des rendements.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus à conserver quelques gains (maigres au regard de l'avancée initiale), mardi, à l'image du Dow Jones (+0,30% à 34 108 points), ou du Nasdaq Composite (+1,01% à 11 256 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,73% à 4 019 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0630$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 74.90$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, outre la décision de politique monétaire américaine (20h00) et la conférence de presse de la Fed (20h30): la production industrielle en Zone Euro à 11h00.

Les cours de l'indice phare parisien sont désormais au coeur d'un range entre 6 550 points et 6 740 points, dans lequel, jusqu'à présent, se dessinait l'amorce d'une figure chartiste. Celle-ci ne se poursuivrait qu'en cas de décrue au sein du canal latéral. A l'inverse, un dépassement franc, sur gap non contesté par exemple, viendrait ouvrir la voie à une atteinte rapide des 6 900 points. Mardi les cours ont tenté une excursion, qui s'est muée en incursion. Les décisions de la Fed serviront le cas échéant de révélateur.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6550.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6550.00 / 6390.00 / 6142.00

