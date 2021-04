CAC 40 : Signes d'essoufflement à très court terme

(BFM Bourse) - Dans un marché atone, en sommet de vague de très court terme, le marché parisien a débuté la semaine sur une note étale (-0,13% à 6 161 points), seul le dossier Veolia x Suez a attiré l'attention. Un calme à mettre sur le compte du calendrier, autant macroéconomique que microéconomique, invitant à la temporisation, avant les résultats des grandes banques américaines, de LVMH, et de la publication - ce mardi - des derniers chiffres de l'inflation américaine. Soit un test d'importance pour le marché obligataire.

La séance aura donc été marquée par l'annonce par Veolia et Suez d'un accord de principe trouvé sur les conditions du rapprochement entre les deux groupes, à un prix d'achat de 20,5 euros par action Suez. Cet accord met un terme à plusieurs mois de bataille médiatique et judiciaire entre les deux poids lourds tricolores spécialistes de la gestion de l'eau et des déchets.

J Powell a assuré, dans un discours dimanche soit, que l'inflation, attisée par la perspective d'une reprise économique, ne devrait être que temporaire. Ces commentaires interviennent alors que les craintes inflationnistes ont fait grimper en mars le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, à ses plus hauts niveaux depuis début 2020. "Les taux vont rester le sujet numéro un pour un certain temps et vont continuer de guider le marché des actions et encore plus pendant cette saison des résultats", souligne Stephen Innes, stratégiste chez Axi. Les investisseurs craignent qu'un emballement des prix n'entraîne un resserrement monétaire plus rapide qu'escompté.

Au chapitre statistique, peu de choses à se mettre sous la dent lundi. Les ventes au détail en Zone Euro ont explosé la cible en février (+3,0% en rythme mensuel) selon la dernière publication d'Eurostat. En janvier 2021, le volume du commerce de détail avait reculé de 5,2%dans la zone euro et de 4,6% dans l'UE, a complété l'office statistique européen.

Côté valeurs, Veolia a bondi de 9,66% à 24,75 euros et Suez s'est ajusté sur le prix de l'offre (+7,73% à 19,865 euros). Toujours au sein du CAC, Teleperformance s'adjuge 1,5% et atteint un nouveau sommet historique après avoir fait part d'un bond de 35,9% de ses revenus organiques sur les trois premiers mois de l'année à 1,71 milliards d'euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont commencé la semaine dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,16% à 33 745 points) ou du Nasdaq Composite (-0,36% à 13 850 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est à pein contracté (-0,02% à 4 127 points). A noter des volumes d'échanges relativement minces pour l'ensemble de ces indices lundi, à l'aube d'une semaine qui sera riche en repères majeurs.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1900$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 59,90$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'indice ZEW allemand de confiance dans l'économie à 11h00 et outre Atlantique, l'indice des prix à la consommation, mesure phare de l'inflation, à 14h30, une heure avant l'ouverture de Wall Street.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid" du 24/02, fossé de cotation ample. Et ce en un temps réduit, du 08 au 10 mars, sur aspiration haussière. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement.

Le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre deux bornes, révisées entre 5 870 et 6 200 points. Nous approchons donc de la seconde, et le harami tracé mercredi 31/03 donne un premier signe d'essoufflement.

En sommet de développement haussier de très court terme, les premiers signes d'essoufflemment se font jour, en particulier le tracé d'une étoile doji vendredi flanquée de deux bougies, au corps vert jeudi, et au corps rouge lundi, ces deux corps étant construits intégralement sous le corps, par définition ultra mince du doji évoqué.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6200.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6200.00 / 6710.00 Support(s) : 6000.00 / 5900.00 / 5655.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

