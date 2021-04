Suez : Veolia relève son offre par action sur Suez, qui bat un nouveau record en Bourse

(BFM Bourse) - Veolia et Suez annoncent avoir conclu un accord de principe sur les conditions du rapprochement entre les deux groupes, à un prix d'achat de 20,5 euros par action Suez. Les titres des deux groupes bondissent en réaction à cet accord que le marché n'attendait plus.

Près de huit mois après la première tentative d'approche de Veolia, d'abord via le rachat de la participation minoritaire d'Engie dans Suez, et après de longues passes d'armes entre les deux groupes, ces derniers sont parvenus à un accord dimanche soir en vue de créer un champion mondial de la gestion de l'eau. Dans un communiqué commun publié ce lundi avant Bourse, les deux groupes affirment en effet avoir trouvé un accord de principe sur les principaux termes et conditions de rapprochement entre les deux groupes.

Principal point d'achoppement des négociations depuis de longs mois: le prix d'achat proposé par Veolia pour le solde des actions Suez a été rehaussé à 20,50 euros par action, contre une proposition initiale de 18 euros par action formulée début janvier - et moult fois réitérée depuis.

Cet accord doit permettre à la fois la constitution d'un "nouveau Suez" dont le chiffre d'affaires atteindrait environ sept milliards d'euros, et "la mise en œuvre du projet de Veolia de constitution du champion mondial de la transformation écologique, de l’ordre de 37 milliards d’euros de chiffre d’affaires, au travers de l’offre publique d’achat de Suez, au sein duquel demeureront tous les actifs stratégiques identifiés par Veolia" est-il précisé dans le communiqué.

Un nouveau Suez avec de proches actionnaires

"Nous avions appelé de nos vœux une solution négociée depuis de longues semaines et nous avons aujourd’hui trouvé un accord de principe qui reconnaît la valeur de Suez" se félicite le président de son conseil d'administration Philippe Varin, qui restera "vigilant à ce que les conditions soient réunies pour parvenir à un accord définitif permettant de mettre fin au conflit entre nos deux sociétés".

Même soulagement du côté de Veolia, où le PDG Antoine Frérot se dit "particulièrement heureux d'annoncer la conclusion de cet accord" obtenu de haute lutte qui permet "la construction du champion mondial de la transformation écologique autour de Veolia, en offrant à la France un acteur de référence dans un secteur qui est probablement le plus important de ce siècle". Les deux groupes proposent d'ailleurs que le nouveau Suez issu de cet accord soit détenu par un groupe d’actionnaires comprenant des partenaires financiers des deux groupes et les salariés, précisant que l’actionnariat du nouveau Suez devra être majoritairement français.

Suez au sommet en Bourse

En réaction à cette annonce, les titres Suez et Veolia bondissent et dominent le palmarès d'une cote tricolore par ailleurs peu animée, s'adjugeant respectivement 7,6% et 6,3% peu avant 10h. À 19,83 euros, le cours de l'action Suez atteint un sommet depuis son introduction en Bourse de juillet 2008 (le titre Suez Environnement, filiale de GDF Suez dont 65% du tour de table avait alors été distribué aux actionnaires de Suez, avait bondi de 30% lors de sa première journée de cotation) et se rapproche du prix proposé par Veolia, dont le titre touche pour sa part un sommet depuis mars 2020.

Le communiqué précise que l'accord obtenu prévoit par ailleurs la désactivation de la fondation de droit néerlandais (une "stichting") que Suez menaçait de mettre en place, la suspension des procédures en cours, ainsi que la résiliation des accords entre Suez et Cleanaway conformément à leurs termes concernant la cession des actifs "recyclage" en Australie et la suspension de toute autre cession significative".

Les deux groupes ont convenu de conclure des accords définitifs de rapprochement d’ici le 14 mai prochain.

