Veolia environ. : Veolia propose de racheter Suez en reprenant la participation d'Engie

(BFM Bourse) - Veolia a remis à Engie une offre, valable jusqu'au 30 septembre, pour racheter 29,9% du capital de Suez 15,50 euros par action. Si Engie accepte, Veolia lancerait alors une OPA sur le solde des actions. Le prix proposé à Engie pour ses parts valorise la totalité du capital de Suez plus de 9,7 milliards d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

L'annonce par Engie, le 31 juillet, du lancement d’une revue stratégique incluant l'avenir de sa participation dans Suez n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Sans même attendre le résultat de cette revue, Veolia tend la main à Engie en proposant de lui racheter 29,9% du capital de Suez (Engie détenant 31,7% au total). Une OPA serait lancée par la suite sur le solde du capital, le rapprochement Veolia-Suez visant à "créer le grand champion mondial français de la transformation écologique".

Le prix proposé à Engie est de 15,50 euros pour chaque action Suez qu'il détient, ce qui représente une prime de 50% sur le cours du 30 juillet (veille des annonces d'Engie), sachant que le cours de ce dernier avait chuté pratiquement à 8 euros en mars dernier.

Cette proposition, approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Veolia, serait payée en numéraire. Si Engie l'accepte, Veolia lancerait, après avoir réalisé l'acquisition des 29,9% des actions de Suez, une offre publique d'achat sur le solde des actions en circulation dans un délai de 12 à 18 mois, compte tenu des délais pour obtenir les autorisations réglementaires à un tel rapprochement, même si Veolia se réserve la possibilité de déposer l'offre publique à tout moment avant l'obtention de ces autorisations. Les caractéristiques de l'offre publique et notamment son prix seront fixées seulement lors de son dépôt, Veolia précisant que le prix effectivement payé par Engie sera "une référence importante" pour fixer celui de l'OPA.

La proposition de Veolia à Engie inclut un engagement d’apport par Engie à l’offre publique de ses 1,8% restant dans Suez.

L’ensemble de l’opération, relutive dès la première année, serait réalisée avec une dette maîtrisée permettant de conserver le profil de notation "Investment Grade" de Veolia.

"L’urgence écologique est plus forte que jamais, face à l’état des ressources naturelles et au dérèglement climatique. La pression grandissante de l’opinion publique, le Green Deal européen et les plans de relance qui s’annoncent dans de nombreux pays font de l’ambition écologique une nécessité. Ce projet nous permettra de compléter les solutions que nous fournissons aux acteurs publics et privés afin de leur donner les moyens de réduire durablement leur impact environnemental. Cette opportunité historique permettra de construire le grand champion mondial français de la transformation écologique, tout en accélérant le développement international et en renforçant la capacité d’innovation du nouvel ensemble. Ce projet s’inscrit dans une approche amicale, tant nous partageons avec Suez les mêmes métiers, la même culture et les mêmes valeurs", a déclaré Antoine Frérot, PDG de Veolia.

En amont de cette opération, Veolia a déjà identifié les sujets de concurrence ciblés qu’impliquerait une telle combinaison et a anticipé des remèdes. Dans ce cadre, Veolia a identifié un acquéreur capable de préserver la concurrence et l’emploi pour les activités de Suez Eau France, en la personne de Meridiam, entreprise française de gestion d’infrastructures. Meridiam s’est déjà formellement engagé à cette acquisition.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VEOLIA ENVIRON. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok