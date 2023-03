CAC 40 : Semaine sous le signe de l'emploi américain

(BFM Bourse) - La volatilité s'installe sur le marché parisien, sur des niveaux de cours fermes, les salles des marchés restant rassurées, au sortir du bal des trimestriels des grands groupes, par la bonne santé de l'économie. Tout en gardant un oeil nerveux sur les rendements obligataires souverains, en particulier outre Atlantique, les Treasuries 10 ans ayant passé une bonne partie de la semaine passée au-dessus du seuil des 4%. Aussi, les chiffres sur l'emploi américain cette semaine (ADP mercredi, NFP vendredi) seront scrutés.

Dans l'immédiat, les propos accommodants de Raphael Bostic auront aidé Wall Street. Le président de la Fed d'Atlanta s'est dit, jeudi, favorable à une hausse de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) des taux lors de la prochaine réunion de mars ainsi qu'à une pause des relèvements de taux à l'été. Une déclaration qui a mis du baume au cœur aux investisseurs. Les chiffres plus élevés de l'inflation en Europe ou aux États-Unis publiés cette semaine mettent en effet la pression sur la Banque centrale européenne et la Fed pour qu'elles poursuivent leurs hausses de taux pour les prochains mois.

Pour rappel, l'inflation au sens des IPC est ressortie à +8.5% pour le mois de février en rythme annuel en Zone Euro, au-delà des attentes. En données corrigées des éléments volatils (inflation cœur), les prix ont progressé en rythme annuel, de 5.6%.

Au chapitre statistique, côté européen, les données finales du PMI services pour le mois de février sont ressortis sans grand écart par rapport aux premières estimations, à 52.7. Rappelons qu'un score supérieur à 50 évoque une expansion du secteur considéré. L'ISM Services américain a battu les attentes, à 55,1 points.

Côté valeurs, les résultats semestriels de Bonduelle sont salués par les marchés (+5,71%), alors que sa rentabilité s'est nettement appréciée sur la période couvrant juillet à décembre. Vallourec progresse encore de 1,76%, au lendemain d'une publication séduisante. Le fabricant de tubes sans soudure a annoncé jeudi avoir dégagé un flux de trésorerie positif au quatrième trimestre et plus de trois fois supérieur aux attentes. Arkema gagne 3,03%, soutenu par Goldman Sachs qui relève sa recommandation à achat contre neutre précédemment. Stellantis progresse pour sa part de 2,88%, porté par Royal Bank of Canada qui est passé à "surperformance" contre "performance sectorielle" sur l'action du constructeur automobile.

De l'autre côté de l'Atlantique les principaux indices sur actions ont fini la séance de vendredi très largement en territoire vert, à l'image du Dow Jones (-1,17% à 33 390 points) et du Nasdaq Composite (+1,97% à 11 689 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,61% à 4 045 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0640$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro à 10h30 et les commandes à l'industrie américaine à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement englobante baissière dans de puissants volumes et harami dans des volumes beaucoup plus discrets, en partie haute de mouvement de momentum haussier, libère un potentiel baissier de court terme, potentiel qui gagnerait en ampleur uniquement en cas de rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). A noter la clôture proche des points bas de séance mercredi, certes mais l'absence de peur à ce stade. Le combat contre cette moyenne mobile est âpre, et de violentes oscillations hachent cette courne de tendance qui s'aplatit.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6420.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime