CAC 40 : Séance sous le signe de l'emploi américain

(BFM Bourse) - Le violent reflux amorcé le 17 août se poursuit, dans un volatilité importante, à mesure que l'appétit pour le risque s'asséchait. Le marché reste plombé par la crise gazière en Europe, et la volonté affichée des dirigeants de grandes Banques Centrales de lutter contre une inflation chronique, quitte à freiner l'activité économique. Le CAC 40 a perdu 1,48% à 6 034 points hier, dans des volumes nourris, lesté par l'aéronautique et la technologie, en particulier. Thalès a perdu 2,21% à 117,50 euros, Safran 2,38% à 99,47 euros, Airbus 2,98% à 94,97 euros, Dassault Systèmes 3,20% à 37,34 euros.

Le marché reste groggy après la publication cette semaine des chiffres de l'inflation en Zone Euro, chiffres à deux chiffres chez nombre de membres de l'Union monétaire. Pour rappel, l'indice des prix à la consommation dans l'Union monétaire a accéléré au-delà des attentes, à +9,1% en rythme annualisé. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments volatils), les prix ont progressé de 4,3%, contre 4,1% attendus, provoquant une pression sur l'ensemble des classes d'actifs à risque.

Les opérateurs se tournent progressivement vers le rapport NFP (pour Non Farm Payrolls), soit le rapport mensuel fédéral, qui sera publié ce vendredi (14h30). Il permettra de jauger les degrés de tensions persistants sur le marché de l'emploi, la mesure étant importante en tant qu'indicateur avancé de l'inflation. Plus tôt dans la semaine, le cabinet privé ADP a donné un avant-goût, mettant en évidence des créations de 132 000 nouveaux postes, bien en deçà du consensus (300 000). Et ce alors que les besoins d'embauches vont croissants.

Pour être complet sur le plan statistique, hier, le PMI (ISM) manufacturier est ressorti à 52,8, légèrement au-delà des attentes. De ce côté-ci de l'Atlantique en revanche, la batterie d'indicateurs PMI industriels, est ressortie en ligne avec les attentes pour l'ensemble de la Zone Euro, légèrement décevant pour l'Allemagne. L'indicateur est néanmoins sous la barre des 50 points, à 49,6, ce qui marque une contraction de l'activité secondaire.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé à bonne distance de leurs points bas respectifs de séance, à la faveur d'une timide réaction technique. Si le Dow Jones est même parvenu à terminer en territoire positif (+0,46% à 31 656 points), le Nasdaq Composite a une nouvelle fois terminé dans le rouge, certes dans des proportions faibles (-0,26% à 11 785 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, est parvenu à grappiller 0,30% à 3 966 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9970$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 87,90$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, le rapport NFP sur l'emploi américain à 14h30 (taux de chômage, salaires horaires moyens, créations de postes dans le secteur privé non agricole). A suivre l'indice des prix à la production à 11h00 pour la Zone Euro.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La proximité immédiate de la clôture de vendredi 26/08, après accélération baissière franche, avec les points bas hebdomadaires, a envoyé un message négatif. Elle acte la validation d'une figure assimilable à un pattern chartiste baissier à ligne de cou baissière, que le gap du 22 août avait déjà esquissée.

Les 6 550 points sont définitivement qualifiables de résistance, et nous assistons à une entrée dans un nouveau cadre de travail sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). La bougie tracée mardi 30/08, si elle avait été construite sous les points bas de lundi, aurait pu évoquer l'imminence d'un rebond technique. Ce n'est pas le cas. Nous en avons eu la confirmation mercredi avec une clôture exactement sur les points bas mensuels.

Cette bougie de mercredi, en marubozu d'école, répond à celle de vendredi 26/08, en se situant déjà bien en-deçà, marquant le cœur d'une vague de dégagements. Le gap de jeudi 1er septembre donne le ton de la rentrée, confirmant la psychologie de marché identifiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6308.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6308.00 / 6550.00 Support(s) : 5858.00 / 5785.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime