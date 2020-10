(BFM Bourse) - A l’approche du bal des publications d’entreprises aux Etats-Unis, les indices poursuivent leur ascension, tirés par les valeurs technologiques. +6.35% sur l’action Apple qui dévoilera ce soir ses nouveaux Iphones au travers de sa Keynote. +4.75% sur Amazon qui fait parti des GAFAM très recherchées depuis le début de la crise COVID-19. Ou encore l’action Twitter qui a gagné plus de 5% hier après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank estimant que la reprise cyclique de 2021 lui profitera d’autant plus avec l’acquisition de nombreux utilisateurs ces derniers mois.

L’indice CAC40 a gagné +0.66% hier en flirtant avec les 5000 pts sans les avoir atteint. Pendant ce temps, le dollar US a consolidé latéralement empêchant ainsi l’euro dollar de réellement déborder les 1.1800 ou encore le Gold d’accélérer au-delà des 1920$.

Les investisseurs semblent partagés entre l’accord qui semble proche d’être conclu aux Etats-Unis entre démocrates et républicains concernant le plan de relance budgétaire et s’il aura bien lieu avant le 3 novembre. Cela n’a toutefois pas empêché Wall Street de progresser hier de +1.64% sur le S&P500, +0.88% sur l’indice Dow Jones ou encore +2.56% sur l’indice Nasdaq.

Le bal des publications est un évènement généralement attendu, d’autant plus en période de crise avec l’absence de visibilité actuelle. Beaucoup d’entreprises avaient suspendu purement et simplement leurs prévisions lors du second trimestre, soit par peur de décevoir en étant trop optimiste, soit pour ne pas créer des mouvements de panique. Le marché a l’information que la situation économique est tendue … mais largement compensé sur les marchés pour le moment par les aides gouvernementales et les injections des banques centrales FED et BCE notamment. Reste à faire parler justement si les chiffres du troisième trimestre des entreprises que ce soit sur le trimestre passé mais aussi sur leurs prévisions annuelles.

Rendez-vous aujourd'hui avec plusieurs publications dont : JPMORGAN, CITIGROUP, BLACKROCK, JOHNSON & JOHNSON ou encore DETLA AIRLINES. A 14h30 sera dévoilé le chiffre de l’inflation aux Etats-Unis sur le mois de septembre, attendu par les opérateurs à +0.2% contre +0.4% en août. L’indice ZEW en Allemagne à 11h00 sera moins suivi mais animera la première partie de journée sur les marchés européens, attendu en recul par rapport au mois passé à 74.1. Il mesure le sentiment des investisseurs institutionnels et analystes sur leur vision économique en Allemagne sur les 6 prochains mois.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ascension se poursuit à la conquête des 5000 pts sans pour autant accélérer. Les volumes se réduisent au fil des séances sur le CAC40 témoignant du manque d'intérêt dans ce mouvement. Les plus hauts d’hier à 4998 pts devront encore une fois être débordés pour empêcher toute contre attaque baissière qui pourra être concrétisée uniquement sous 4950 pts. Il s’agit de cette MM20 horaire qui soutient encore les cours . Sans la rupture de cette dernière confirmé par la rupture des plus bas de la veille en clôture journalière, le marché reste en mode “Risk on”. Le ralliement des 5036 pts serait synonyme d’atteint d’une résistance clé en Daily, correspondant au haut du range dans lequel l’indice CAC40 évolue depuis juin, avec quelques excès haussiers et baissiers de part et d’autre de ce dernier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 4998.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 4949.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1X68S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 4998.00 / 5036.00 / 5087.00 Support(s) : 4949.00 / 4916.00 / 4892.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime