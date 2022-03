CAC 40 : Repli vers le gap

(BFM Bourse) - Après une journée de consolidation les indices pourraient à nouveau perdre du terrain. Tout d’abord la macroéconomie et la géopolitique animeront la séance avec notamment le sommet de l’Union Européenne, le G7 ou encore la réunion de l’Otan. De nouvelles sanctions contre la Russie sont attendues aujourd’hui notamment sur les matières premières. Durant ces discussions diplomatiques les dirigeants pourraient également décider d'exclure la Russie du G20. Les investisseurs suivront aussi les nombreux PMI en Europe ce matin ainsi que des statistiques en début d’après-midi aux États Unis avec les commandes de biens durables, les PMI ou encore les inscriptions hebdomadaires au chômage.

La bourse de Moscou doit rouvrir aujourd'hui. La vente à découvert sera interdite sur les 30 principales valeurs. En Aout 1988 les actions avaient plongé de 44,1% et environ 80% en 2008 à titre de comparaison.

Plusieurs titres seront sous les feux des projecteurs en France avec notamment Trigano qui fait ressortir pour le deuxième trimestre 2021-2022 un chiffre d’affaires de 707,4 millions d’euros, en hausse de 9,1% à périmètre et change constants sur un an. Engie se sépare de 3 millions d’actions de GTT. Hexaom, Aubay, Vetoquinol ou encore Voltalia publient aussi leurs résultats.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie d'hier est une englobante baissière et a une implication baissière donc. L'indice pourrait consolider et revenir tester la borne haute de son gap voire tester sa moyenne mobile à 20 périodes avant de former un rebond.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6484.00 / 6385.00 / 6055.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

