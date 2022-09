CAC 40 : Rentrée sous haute tension

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 (-1,37% à 6 125 points) aura terminé un mois d'août éprouvant exactement sur ses points bas mensuels, dans un niveau d'activité plutôt soutenu pour la période, plombé par la crise gazière en Europe, et la volonté affichée des dirigeants de grandes Banques Centrales de lutter contre une inflation chronique, quitte à freiner l'activité économique. D'inflation il était question hier justement, avec les derniers chiffres des indices des prix à la consommation en Zone Euro. Et force est de constater que les prix continuent de déraper.

L'indice des prix à la consommation dans l'Union monétaire a accéléré au-delà des attentes, à +9,1% en rythme annualisé. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments volatils), les prix ont progressé de 4,3%, contre 4,1% attendus, provoquant une pression sur l'ensemble des classes d'actifs à risque, famille dont l'Euro est un représentant éminent...

Sans surprise, c'est l'énergie qui tire directement et indirectement les prix vers le haut. "S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en août (38,3%, comparé à 39,6% en juillet), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (10,6%, comparé à 9,8% en juillet), des biens industriels hors énergie (5,0%, comparé à 4,5% en juillet) et des services (3,8%, comparé à 3,7% en juillet)", détaillait EuroStat dans son communiqué.

Les probabilités d'assister à un relèvement des taux de la BCE de 75 pdb dès le prochain Conseil des Gouverneurs le mois prochain prennent mécaniquement davantage d'épaisseur. "Cela augmentera la pression sur la BCE pour qu'elle envisage au moins une hausse de taux démesurée (75 points de base) lors de la réunion de la semaine prochaine. Alors que jusqu'à présent nous nous attendions à un mouvement de 50 points de base en septembre, les chiffres d'aujourd'hui ainsi qu'une volonté claire parmi un certain nombre de membres du Conseil des gouverneurs d'une hausse "forte" (selon les termes du président de la Bundesbank Nagel) sous-tendent les attentes du marché, qui se répartissent entre une hausse de 50 points de base et hausse de 75 points de base", peut on lire dans une note de recherche de Nomura.

Pour être complet sur le plan statistique, les opérateurs ont composé avec l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP (Automatic Data Processing), qui met en évidence des créations de 132 000 nouveaux postes, bien en deçà du consensus (300 000). Et ce alors que les besoins d'embauches vont croissants. Le rapport fédéral mensuel sur l'emploi, qui sortira vendredi, constituera un point chaud du calendrier de la semaine, tant les tensions sur le marché de l'emploi constituent un indicateur avancé de l'inflation.

Côté valeurs, de très grosses capitalisations du CAC40, dans le luxe ou l'énergie, ont lourdement pesé sur l'ensemble de l'indice hier, à l'image de Kering (-2,42% à 503 euros), Schneider Electric (-3,12% à 118,78 euros) ou Total Energies (-3,32% à 50,69 euros). Hors indice Eramet a perdu 3,25%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont une nouvelle clôturé en territoire négatif, le Dow Jones perdant 0,88% à 31 510 points et le Nasdaq Composite lâchant 0,56% à 11 816 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a reculé de 0,78% à 3 955 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 89,10$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, une batterie d'indicateurs d’activité PMI industriel (données synthétiques pour la Zone Euro à 10h00), les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30 ainsi que le PMI manufacturier (ISM) à 16h00. Retrouvez ici l'intégralité de l'agenda statistique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La proximité immédiate de la clôture de vendredi, après accélération baissière franche, avec les points bas hebdomadaires, envoie un message négatif. Elle acte la validation d'une figure assimilable à un pattern chartiste baissier à ligne de cou baissière, que le gap du 22 août avait déjà esquissée.

Les 6 550 points sont définitivement qualifiables de résistance, et nous assistons à une entrée dans un nouveau cadre de travail sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange). La bougie tracée mardi, si elle avait été construite sous les points bas de lundi, aurait pu évoquer l'imminence d'un rebond technique. Ce n'est pas le cas. Nous en avons eu la confirmation mercredi avec une clôture exactement sur les points bas mensuels.

Cette bougie de mercredi, en marubozu d'école, répond à celle de vendredi, en se situant déjà bien en deçà, marquant le cœur d'une vague de dégagements.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6308.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6308.00 / 6550.00 / 6860.00 Support(s) : 5858.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime