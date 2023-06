CAC 40 : Rapport mensuel des Non Farm Payrolls en point d'orgue

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

La fin du suspense toxique autour du relèvement du plafond de la dette américaine, et l'horizon éclairci sur le FOMC de juin, qui devrait s'achever par une pause sur les taux, permettent aux principaux indices sur actions de la planète de retrouver un peu d'allant, avant le verdict du NFP ce vendredi après-midi. Les opérateurs vont prendre note d'une confirmation, ou non, du degré de tension sur le marché de l'emploi privé, tensions déjà illustrées cette semaine par l'enquête ADP, les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) et les inscriptions aux allocations chômage. L'indice CAC 40, qui a fini hier exactement sur ses niveaux d'ouverture, a grappillé 0,55% à 7 134 points.

Après la Chambre des Représentants, c'est donc le Sénat qui, sans surprise, a voté l'accord sur un relèvement du plafond de la dette publique, en contrepartie d'importantes coupes budgétaires. Comme (quasiment) à chaque fois, une issue a été trouvé in extremis, éloignant le spectre d'un défaut de paiement de la première économie mondiale.

Au chapitre statistique, c'est donc le NFP (Non Farm Payrolls), rapport mensuel fédéral sur l'emploi, qui va constituer le point d'orgue ce vendredi. Jeudi, si les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage viennent de ressortir à un niveau relativement proche des attentes, à 232 000 nouvelles unités, l'enquête ADP (Automatic Data Processing) a mis en évidence des créations de postes très nettement supérieures à la cible, à 278 000 dans le secteur privé (hors agriculture).

A noter les données définitifs du PMI manufacturier allemand (43.2), un score un peu moins pire qu'en toutes premières estimations. Des premières estimations qui avaient alors été source de crispation.

Côté valeurs, Casino Guichard a encore fondu, de 9,43% à 5,045 euros, sur fond de négociations avec ses créanciers sur une restructuration de la dette. Ironie du calendrier, son actionnaire majoritaire depuis plus de 30 ans, et PDG, M. Naouri, était en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Airbus a progressé de 2,8%, alors que l'avionneur pourrait dégager une croissance annuelle de 30% des livraisons d'avions en mai, selon Reuters citant des sources au fait du dossier. Airbus a par ailleurs annoncé une commande ferme d'Air Algérie portant sur sept appareils A330neo et A350.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert jeudi, à l'image du Dow Jones (+1,21% à 15 853 points) ou du Nasdaq Composite (+1,28% à 13 100 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné près d'1% à 4 221 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0780$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 70,80$.

A l'agenda macroéconomique ce vendredi, la production industrielle française à 08h45, et le rapport mensuel NFP sur l'emploi privé américain à 14h30. Le consensus table sur 193 000 créations de postes (hors agriculture) et une très légère hausse du taux de chômage à 3,5% de la population active.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance rapprochée le seuil des 7 310 points, qui a été enfoncé, sur gap ample, dans une forte volatilité, et dans un niveau de volumes en hausse.

La cible baissière intermédiaire que nous identifions, les 7 088 points, a été atteinte. Une réaction de contestation est à prévoir, avec l'appui de dossiers à fort Bêta, sur l'automobile, l'énergie ou la tech. Nous mettons sous surveillance étroite les volumes sur cette réaction, pour en mesurer l'aspect purement technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7088.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7400.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime