Casino guichard : Pendant que son PDG est en garde à vue, l'action Casino poursuit sa descente aux enfers

(BFM Bourse) - Le titre plonge à la Bourse de Paris ce jeudi, et a clôturé en baisse de 9,4%.

Le hasard du calendrier fait que le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, est auditionné par la brigade financière alors que son groupe, en difficulté financière, se trouve à un moment charnière.

Le dirigeant du groupe de distribution a été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Cette enquête avait été ouverte par le Parquet national financier en 2020 pour des faits qui auraient été commis courant 2018 et 2019, à la suite d'un signalement de l'Autorité des marchés financiers.

Cette garde à vue - bien que sans aucun lien avec l'actualité récente du groupe - survient alors que Casino est entré la semaine dernière dans une procédure de conciliation avec ses créanciers, pour potentiellement renégocier sa dette, d'un peu plus de 5 milliards d'euros à fin mars. Le groupe fait par ailleurs l'objet de deux propositions. La première, de l'homme d'affaires tchèque et actionnaire minoritaire Daniel Kretinsky, propose d'injecter 1,1 milliard d'euros de capital dont 750 millions via sa holding Vesa Equity Investments. La seconde consiste en un rapprochement avec Teract, filiale de la coopérative InVivo et propriétaire de Gamm vert et Jardiland. Le Groupement Les Mousquetaires s'est joint aux discussions portant sur ce possible rapprochement avec Teract.

Contacté par BFM Bourse, Casino n'a pas fait de commentaire.

Vers une forte dilution?

En Bourse, l'action Casino poursuit, elle, sa descente aux enfers. Très volatile, elle a clôturé en baisse de 9,4% à 5,05 euros, son plus bas historique, après avoir déjà cédé 3,6% la veille et 6,8% mardi.

Le lien de cause à effet entre la garde à vue du dirigeant et le repli du titre n'est guère évident sinon nul. D'ailleurs l'action chutait de plus de 8% peu avant que paraissent les informations de presse faisant état de cette garde à vue.

"Ca fait tout même un peu désordre et cela peut peser sur le sentiment du marché", juge toutefois un analyste financier. "Cela peut complexifier les choses quand une personne n'est pas joignable à l'instant T et compliquer un peu les négociations", ajoute-t-il évoquant les discussions avec Teract et Daniel Kretinsky.

Un autre intermédiaire financier pointe "un ensemble d'éléments" pouvant expliquer la chute du titre, notamment une nouvelle dégradation de la note de crédit par Moody's, mercredi, à "Caa3" contre "Caa1" précédemment. Il s'agit de la troisième note la plus basse sur l'échelle de l'agence de notation. "La garde à vue peut avoir un impact psychologique, notamment avec les investisseurs ESG [environnement, social, gouvernance, les critères extra-financier, NDLR] ", ajoute-t-il.

Casino perd un peu moins de 20% sur l'ensemble des cinq dernières séances. Le marché peut aussi intégrer la potentielle forte dilution pour les actionnaires minoritaires de la proposition de Daniel Kretinsky et dans une moindre mesure de celle de Teract. Ce alors que Casino ne pèse plus qu'un peu plus de 550 millions d'euros en Bourse. "Dans tous les cas il y aura de la dilution" estime l'analyste cité précédemment.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse