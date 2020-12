CAC 40 : Progrès sur les plans budgétaires et vaccinaux, le CAC tient bon

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est parvenu in extermis à arracher une clôture dans le vert. Symboliquement en fait, car l'indice phare parisien a terminé la séance de mercredi en réalité à l'équilibre (+0,02% à 5 583 points). Après une ouverture dans le rouge, sur des mouvements ponctuels de prises de profits, l'actualité vaccinale et les progrès dans le dossier du plan de relance américain auront apporté leur soutien.

Le Royaume-Uni vient d'autoriser ce mercredi matin la mise sur le marché du vaccin de Pfizer. De façon plus globale sur la question, les opérateurs vont tenter de jauger la capacité des Etats à mener à bien une politique vaccinale efficace, après avoir digéré les différentes annonces enthousiasmantes dans les essais de phase III de Pfizer (avec Biotech), Moderna et Astrazeneca (avec Oxford University).

Sur la question budgétaire américaine, à fort enjeu, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin a assuré que le président sortant signerait la proposition du leader de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, sous réserve que le Congrès l'adopte. McConnell, qui défendait initialement un plan de relance de 500 milliards de dollars, a commencé à faire circuler un nouveau texte après la présentation par un groupe d'élus des deux camps d'un projet de mesures représentant 908 milliards de dollars.

Au chapitre macroéconomique, après une publication d'indicateurs d'activité industrielle plutôt rassurants en première partie de semaine, sur les principaux pôles économiques de la planète, c'est au tour désormais des indicateurs d'activité dans les services d'animer, le cas échant, les débats (voir plus bas). Mais les opérateurs vont également progressivement se tourner vers l'emploi américain avec la publication ce vendredi du rapport fédéral mensuel NFP (Non Farm Payroll). Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage seront publiés à 14h30 (Heure de Paris), et dans l'immédiat, les opérateurs doivent digérer les conclusions peu avenantes de l'enquête du cabinet privé en RH ADP: Selon le cabinet ADP, l'économie américaine n'aurait créé que 307 000 postes dans le secteurs privé (hors agriculture), très largement à côté de la cible.

Côté valeurs, au jeu d'une rotation sectorielle toujours aussi forte, les bancaires, en grande forme mardi, se montraient plus discrètes, tandis que l'énergie et en particulier les services pétroliers retrouvaient de l'allant, à l'image d'Engie (+2,32% à 12,80 euros), Schlumberger (+3,44% à 18,05 euros), ou TechnipFMC (+4,23% à 7,544 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, séance de respiration mercredi sur des niveaux de cours de grande fermeté. Le Dow Jones est tout de même parvenu à grappiller 0,20% à 29 883 points et le Nadaq Composite, à forte "coloration" technologique, a fini la séance sur une note étale (-0,05% à 12 349 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,18% à 3 669 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2070$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 44,10$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs d'activité dans les services. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront publiées à 10h00, en données finales pour le mois de novembre. A suivre également, outre Atlantique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30 et le PMI services au sens de l'ISM à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Deux points (liés au demeurant) sont particulièrement intéressants à noter sur la configuration graphique de court terme sur l'indice phare:

1) Après la puissance libération d'énergie acheteuse du 09 novembre, a qui a vu les 5 000 points psychologiques voler en éclats, la consolidation consécutive jusqu'au 13 s'est construite sans mouvement correctif, et intégralement au-dessus du corps allongé de la bougie remarquable du 09.

2) Un redémarrage précoce le 16, dans des volumes qui ne se sont pas essoufflés.

C'est finalement la structure même de cette consolidation, qui s'est muée progressivement en mouvement ascendant peu volatile, qui en dit long sur la détermination du camp acheteur. La "tenue" de la moyenne mobile à 20 heures (en bleu foncé en vue horaire) est à ce stade aussi intéressante que prédictive.

Dans l'immédiat, une première alerte annonçant une épisode ponctuelle de prises de profits sous résistance intermédiaires s'est déclenchée lundi. Les signaux pour une reprise des achats seront donnés tout autant par la lecture graphique du CAC que, au cas par cas, par les valeurs à plus fort effet d'amplification du compartiment A de la cote, soit un univers d'investissement formé de façon non exhaustive par Air France, Vallourec, CGG, Sodexo, Mercialys, ...

Dans l'immédiat, une poursuite de la latéralisation est attendue. Sans rapide apport de carburant, elle se poursuivra par une courte correction.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5725.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5343.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5725.00 / 6000.00 / 6200.00 Support(s) : 5343.00 / 5000.00 / 4515.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

