CAC 40 : Phase de questionnement intense en zone d'allègement

(BFM Bourse) - L'aggravation de la situation sanitaire pèse significativement sur la tendance en Europe. Hier cependant, le CAC 40 est parvenu à s’extirper in extremis en territoire vert (+0,03% à 5 947 points), avec l'appui du rebond des cours du brut et des indicateurs d'activité PMI, en premières estimations pour le mois de mars. Notons que pour la troisième séance de rang, l'indice phare parisien termine la séance à bonne distance de ses points bas de séance.

La comparaison de la situation sanitaire, dans son acceptation d'ensemble, entre les deux rives de l'Atlantique, tourne en défaveur du vieux Continent. Sur les plans épidémique et vaccinal, si la situation se détend outre Atlantique - le gouvernement vise désormais d'atteindre 200 millions de personnes vaccinées en trois mois, le double de l'objectif initial atteint vendredi -, il en est autrement de ce côté-ci de l'Atlantique, avec plusieurs pôles économiques confinés, en Italie, en région parisienne, dans le Nord de la France, entre autres, et des inquiétudes ravivées en Allemagne, où Angela Merkel veut durcir les conditions de restriction pour Pâques. La Chancelière parle d'une "nouvelle pandémie", en raison des contaminations par le variant britannique.

Les cours pétroliers -qui venaient de lâcher près de 15% sur les deux dernières semaines- rebondissaient violemment en fin de journée face au risque de blocage d'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, le canal de Suez. L'augmentation surprise des stocks de brut outre Atlantique n'aura pas eu d'effet de contrariété du raffermissement du baril.

La publication des indicateurs d'activité en Zone Euro (IHS Markit) pour le mois en cours, en toutes premières estimations, a nourri la hausse en cours même de séance. Hausse qui s'sdt poursuivi jusqu'en clôture. Que ce soit pour l'industrie (62.4) ou les services (48.8), les "scores" baromètre ont significativement battu les attentes, grâce tout particulièrement à l'effet moteur des composantes allemandes.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête PMI Flash: "L'économie de la zone euro a fait preuve d'un dynamisme inattendu en mars, affichant un rythme de croissance nettement supérieur à celui anticipé, grâce notamment à une hausse record de la production manufacturière. Les perspectives d'activité se sont toutefois détériorées au cours du mois, la hausse des taux d'infection et les nouvelles mesures de confinement ayant érodé la confiance. L'industrie manufacturière bénéficiant d'un rebond de la demande mondiale tandis que les entreprises offrant des services directs à la clientèle continuent de pâtir des mesures de distanciation sociale, l'économie à deux vitesses actuellement observée dans la zone euro risque de se maintenir au cours des prochains mois."

Côté valeurs, les parapétrolières ont naturellement tiré leur épingle du jeu, à l'image de Maurel et Prom (+2,74% à 2,06 euros), CGG (+4,59% à 1,0825 euro), Vallourec (+7,02% à 30,20 euros), ou TechnipFMC (+2,91% à 6,578 euros). Par ailleurs, ArcelorMittal a pris la tête du palmarès du CAC 40, s'adjugeant 4% après le relèvement de 24 à 28 euros de l'objectif de cours du Morgan Stanley, qui recommande de surpondérer le titre du sidérurgiste.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le rouge, symboliquement pour le Dow Jones (-0,01% à 32 420 points) et significativement pour le Nasdaq Composite (-2,01% à 12 961 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,55% à 3 889 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1820$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 60,10$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité le bulletin économique de la BCE et la masse monétaire M3 en Zone Euro à 10h00, et pour les États-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et les données finales du PIB T4 2020 à 13h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid "du 24/02, fossé de cotation ample. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement. Le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre ces deux bornes, révisées entre 5 870 et 6 200 points. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir, dont l'enjeu majeur sera la préservation des 5 870 points. Une phase de consolidation élargie pour les prochains jours de la semaine est l'une des options les plus crédibles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5800.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6000.00 / 6578.00 Support(s) : 5800.00 / 5650.00 / 5300.00

