CAC 40 : Pause dans la formation de la jambe corrective

(BFM Bourse) - La construction d'une jambe corrective s'est poursuivie jeudi sur le CAC 40, jambe accentuée par la purge ponctuelle que subit le secteur du luxe, dont la pondération cumulée au sein de l'indice phare avoisine les 25%... L'ambiance reste particulièrement fraîche sur fond d'anticipation d'une normalisation de la politique monétaire américaine, et après une batterie d'indicateurs macroéconomiques chinois (production industrielle, consommation intérieure) très décevante.

Les Minutes de la Fed, publiées mercredi, préparent clairement le terrain à une normalisation progressive de la politique monétaire. Pas dans l'immédiat sur les taux directement, mais par une réduction progressive du programme d'achats d'actifs (tapering) dans les prochains mois, sous réserve d'atteinte et de maintien des cibles sur les fronts de l'emploi et de l'inflation. Sur ce dernier point notamment, le compte-rendu de la dernière réunion FOMC est clair: "l'inflation des prix à la consommation (indice PCE) devrait être bien supérieure à la barre des 2 % à la fin de l'année", peut on lire dans le document.

Au chapitre statistique, côté emploi justement, les bons signaux s'enchaînent et justement, les toutes dernières publications des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage viennent corroborer cette bonne santé, avec moins de 350 000 nouvelles inscriptions, battant la cible. Le Philly Fed a pour sa part envoyé des signaux un peu plus contrasté, restant ferme mais repassant sous la barre des 20 points.

Côté valeurs, le luxe, pénalisé par le ralentissement de la reprise économique chinoise et par ses attributs de secteur de croissance dans une environnement monétaire en pleine inflexion, a une nouvelle fois subi des prises de profits très importantes: Hermès a perdu 4,69% à 1 220 points, Christian Dior 5,27% à 638,50 euros, LVMH 6,38% à 613,10 euros et Kering 9,47% à 650,0 euros. La proposition par Xi Jinping d'un plan de prospérité commune, visant une meilleure redistribution des revenus, et ciblant particulièrement les riches, a clairement pesé.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont fait preuve d'une certaine résilience en cours même de séance jeudi, avec des clôtures à bonne distance des points bas respectifs de séance. le Dow Jones n'aura perdu que 0,19% à 34 894 points et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, est même parvenu à grappiller symboliquement 0,11% à 14 541 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,13% à 4 405 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1680$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 63,70$.

A l'agenda statistique ce vendredi, aucun chiffre d'importance majeure n'est à relever. Dès lundi en revanche, les opérateurs vont devoir composer avec les toutes premières estimations des indicateurs d'activité PMI (Services et Industrie) en Europe.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend haussier reste fermement affirmé. Il ne faut toutefois pas sous-estimer un certain danger lié à l'absence de volumes. En effet, les mouvements sont de ce fait désordonnés et potentiellement sujets à des rappels à l'ordre sévères. Les sommets ne doivent pas susciter la peur mais les aborder avec prudence n'est pas interdit… Un rééquilibrage momentanée des forces en présence n'est donc pas exclu, à la manière de ce qui s'était produit entre le 18 juin et le 05 juillet. Une batterie de statistiques moins engageantes, conjuguée à une actualité géopolitique et sanitaire lourde et des questionnements sur le calendrier monétaire de la Fed laissent augurer l'entrée dans une phase moins linéaire. Outre le regain de vigueur pandémique, la situation politique en Afghanistan, le nouveau tour de vis de Pékin sur le secteur technologique chinois et les interrogations quant à la réduction progressive du soutien monétaire de la Fed alimentent également la prudence. Une poursuite de la construction d'une phase corrective est attendue, sous fome d'une "jambe", avec l'alternance d'accélération baissière et d'épisodes de réactions positives contestataires. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est neutre sur l'indice CAC 40 à très court terme. L'indice conserve un biais baissier de court terme, et haussier de moyen / long terme.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

