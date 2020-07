CAC 40 : Pas de fédération, pas de directionnel

(BFM Bourse) - Après quatre jours et quatre nuits d'âpres négociations, l'issue d'un sommet européen historique aura permis au marché mardi de passer l'ensemble de la séance dans le vert mardi. On notera toutefois un écart significatif entre les points hauts de séance, à 5 173 points, et le niveau de clôture, à 5 104 points.

Les 27 se sont entendus hier - l'unanimité est pour rappel requise -, à l'issue d'un sommet européen historiquement long, sur un plan de relance de 750 Milliards d'euros, face à l'impact économique de la pandémie, panachés de la façon suivante:

- 360 Milliards sous forme de prêts au pays membres qui en feront la demande. Chaque pays bénéficiaire, qui y trouve l'avantage de profiter de taux avantageux car négociés à l'échelle européenne, devra rembourser le capital emprunté.

- 390 Milliards sous forme de subventions qui seront transférées aux pays qui en ont le plus besoin, et qui seront remboursés, pour leur part, par les Vingt-Sept. C'est sur cette dernière tranche que les débats ont été les plus âpres, en raison de l'opposition initiale des pays dits "frugaux" (Pays-Bas, Suède, Autriche, Danemark, auxquels s'est rallié la Finlande).

La grande nouveauté de ce plan historique est l'endettement commun, au nom des 27, à une échelle aussi large. Jusque là, l'endettement commun restait marginal, le budget européen annuel restant à l'équilibre.

Le Président français, E. Macron, qui avait "tapé du poing sur la table" dimanche, alors que les négociations s'enlisaient, s'est félicité d'un accord historique. "C'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro", a jugé le Président français. "Le moment le plus important depuis la création de l'Euro".

Aucun chiffre macroéconomique majeur n'est venu animer les débats mardi. Seul l'indice des indicateurs avancés chinois (Conference Board) pour juin, à 0.8%, a retenu l'attention d'une frange d'investisseurs. Passé le soulagement de voir les 27 dirigeants de l'UE parvenir à un accord sur le plan de relance, les opérateurs ont visiblement profité du sommet depuis un mois et demi atteint par le CAC à la mi-journée pour prendre quelques bénéfices. L'indice CAC a clôturé dans le vert, timidement (+0,22% à 5 104 points).

L'issue tant attendue et favorable du sommet européen éclipse l'inquiétante progression de la pandémie à travers le monde, les États-Unis ayant notamment enregistré plus de 60.000 nouveaux cas lundi pour le septième jour consécutif selon le comptage de l'université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière. A l'échelle de la planète, le Covid-19 a désormais fait plus de 615 000 morts. En France, l'épidémie liée au nouveau coronavirus a "redémarré", a prévenu mardi Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique Covid-19, en insistant sur la nécessité de respecter les mesures barrière pour éviter de basculer dans une situation comme celle qui sévit en Catalogne.

Côté valeurs, les bonnes dispositions du brut ont favorisé le secteur des services pétroliers sur la cote parisienne, à l'image de Vallourec (+4,00% à 33,415 euros), TechnipFMC (+4,21% à 7,022 euros), ou CGG (+5,78% à 0,9804 euro). Les cours du pétrole sont en hausse grâce aux espoirs de développement d'un vaccin contre le coronavirus, avec les résultats encourageants de deux nouveaux projets lundi, l'un développé par l'unversité d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca et l'autre mené à Wuhan (Chine) par des chercheurs de plusieurs organismes. Dans la foulée, les valeurs liées au tourisme ont connu un regain de tonus, à l'image d'Accor (+3,57% à 24,40 euros), d'ADP (+2,63% à 93,50 euros) ou de Trigano (+4,09% à 98,00 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, entre des valeurs industrielles en léger rebond et des technologiques qui ont subi quelque prises ponctuelles de profits. Au final mardi, le Dow Jones a grappillé 0,60% à 26 840 points et le Nasdaq Composite s'est contracté de 0,81% à 10 680 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,17% à 3 257 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1530$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 41,60$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité outre Atlantique, l'indice des prix de l'immobilier à 15h00, les ventes de logements anciens à 16h00, et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux contradictoires se multiplient sur l'historique très récent de l'indice phare tricolore, avec notamment une combinaison en harami jeudi 16 suivie de deux englobantes de couleur différente... A très court terme, l'absence de directionnel reste la norme. La tendance de fond, à savoir le trend primaire, reste quant à lui lourdement baissier, à l'aune de la pente encore adoptée par la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5213.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 6608S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5213.00 / 5509.00 / 5725.00 Support(s) : 5000.00 / 4770.00 / 4691.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime