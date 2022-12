CAC 40 : Pas d'emballement pour le rallye de Noël

(BFM Bourse) - Les indices américains ont freiné les ardeurs des bourses européennes avec notamment la baisse de Tesla de plus de 11% tandis qu’Apple reculait aussi et testait ses plus bas de l’année 2022. Les valeurs du Luxe notamment Kering, L’Oréal ou encore LVMH ont profité des annonces des autorités chinoises et ont permis à l’indice français de finir dans le vert. Sans annonce macroéconomique importante aujourd’hui les investisseurs surveilleront les dossiers comme Airbus qui vient d’annoncer un contrat en Pologne pour deux satellites d’observation pour un montant de 575 millions d’euros.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice parisien connait une forte baisse des volumes et peu de volatilité. Ces deux éléments participent à la formation de bougies de petites tailles comme lors de la précédente séance. L'indice devrait à nouveau évoluer dans un range étroit en intraday avec toujours comme borne basse la moyenne mobile à 50 périodes ascendante et en résistance la moyenne mobile à 20 périodes baissière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 6550.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 6740.00 / 6823.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6142.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

