CAC 40 : Panique en Europe, limitée par Wall Street

(BFM Bourse) - -3% en séance pour l’indice parisien CAC40, -2.49% pour l’indice DAX à la clôture et une aversion au risque mise en lumière par la reprise des valeurs refuges. Et qui pour tenir encore, tenter de combler le gros gap baissier ? Wall Street !

Les indices US plient mais ne rompent pas, à l'image des clôtures hier soir quasiment à l’équilibre voire même vert foncé : -0.15% pour l’indice S&P500, +0.81% pour l’indice Dow Jones et -0.72% pour le Nasdaq. Ce sera donc une clôture en ordre dispersé pour les marchés de part et d’autre de l’atlantique.

C’est le type de séance auquel il faut s’attendre à minima jusqu’au 3 novembre, jour des élections américaines. Nul ne peut deviner la réaction des indices selon qu’un Trump ou un Biden prenne à son compte la maison blanche. Il suffit de se rappeler de l’élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, que personne n'avait prévu, avec une première réaction catastrophique sur les marchés … qui finalement quelques jours plus tard marque un point bas avec une ascension fulgurante de près de 80% de progression pour l’indice S&P500.

Les démocrates et républicains mettent toujours du temps à trouver un accord de plan de relance. Il y a quelques semaines, c’était quasiment réglé, aujourd’hui ce ne sera pas le cas … et quid de demain ? On ne peut devenir la suite et c’est la raison pour laquelle le marché se tend, d’autant plus avec le reste de l’actualité.

Les contaminations au Covid-19 aux Etats-Unis dépassent les 8 millions de cas avec plus de 217 000 décès et encore 60 000 nouvelles contaminations recensées mercredi, un record depuis août. En France, un couvre feu est de rigueur et en Allemagne le nombre de cas augmente à près de 350 000, avec plus de 7000 cas supplémentaires avant hier.

Alors que 2 groupes pharmaceutiques aux Etats-Unis ont suspendu leurs essais, un vaccin en Chine est actuellement en cours de test sur des volontaires. Visiblement les premières réactions donnent des réponses immunitaires, selon les études publiées hier. Certainement, une raison suffisante pour rassurer les marchés qui n’avaient jusque là, que des mauvaises nouvelles à se mettre sous la dent.

Les statistiques macroéconomiques n’ont pas été bonnes cette semaine entre les demandes hebdomadaires aux allocations chômage et l’indice Empire State aux Etats-Unis. Si …. l’indice Fed de Philadelphie publié hier à 14h30 a surpassé les attentes à 32.3 contre 14.4 attendu. Il manquera pour clôturer la semaine, les ventes au détails aux Etats-Unis à 14h30 prévues en hausse de +0.7%.

Encore beaucoup de volatilité à prévoir ces prochaines séances, au gré des news et des sur-réactions positives ou négatives des opérateurs, en manque de visibilité. C’est pour cette raison qu’il surinterprète les informations délivrées au compte goutte sans pouvoir prendre de direction similaire plus de 2 séances de suite …

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après le gap baissier d'hier, l'indice CAC40 restera sous pression tant qu'il évolue sous 4900 pots environ. Mais la volonté des marchés américains à tenir et l'absence de relai un jour sur l'autre, nous incite à rester prudent sur les conclusions trop hâtives. Contrairement à hier, les ventes seront aujourd'hui plus délicates à l'approche du weekend, avec peut être même la perspective de tenir la clôture de la bougie Daily d'hier. En conséquence, après un biais baissier hier, on sera plutôt neutre ce jour, une séance qui s'annonce encore mouvementée à la veille du weekend, entre les bornes 4808 et 4880 pts.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 4880.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4808.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 4880.00 / 4917.00 / 5000.00 Support(s) : 4808.00 / 4763.00 / 4716.00

