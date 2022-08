CAC 40 : Ouverture du colloque de Jackson Hole, les marchés retiennent leur souffle

(BFM Bourse) - Légère hausse des indices actions de part et d'autre de l'Atlantique mercredi, alors que s'ouvrira ce jeudi le colloque annuelle de la Fed, à savoir le symposium de Jackson Hole, du nom de cette localité du Wyoming qui accueille chaque année les grands argentiers de la planète. Les débats seront particulièrement suivis, alors que l'abondance de liquidités est révolue, et que la lutte contre l'inflation, au risque de pénaliser la croissance est aujourd'hui la priorité numéro un.

"Les marchés se confrontent à la réalité d’une politique monétaire qui sera durablement restrictive", constate Sébastien GRASSET (Auris Gestion). "Si en 2021, le discours de J.Powell à Jackson Hole mettait en garde contre les risques d'un resserrement prématuré, il [...] semble très peu probable, au vu du contexte, que le discours de cette année ait un caractère « dovish »."

Un colloque qui "offrira à Jerome Powell et à ses homologues une nouvelle tribune pour exposer l'importance d'assurer l'ancrage des anticipations inflationnistes", pour les stratégistes de BNP Paribas AM. "Cet ancrage est d'autant plus important que, s'il est vraisemblable que les difficultés d'approvisionnement en énergie provoquent un net ralentissement de l'activité dans la zone euro au second semestre après une belle résistance de la croissance au premier semestre, l'économie américaine ne devrait connaître une récession, c'est-à-dire une phase de croissance sous le potentiel, qu'en 2023."

Au chapitre statistique, les opérateurs ont composé avec les commandes de biens durables (0.0%), qui ont complètement manqué les attentes (+0.9%) en rythme mensuel pour le mois de juillet, selon les derniers chiffres du Census Bureau. Les ventes de logements en cours ont poursuivi leur décrue, à un rythme toutefois moins fort qu'anticipé, tout comme les stocks de brut.

Du côté des valeurs Vallourec a gagné plus de 3% soutenu par Barclays qui a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" précédemment. Les groupes de luxe se sont également distingués: Hermès International, L'Oréal, Interparfums et Essilorluxottica ont enregistré des hausses proches de 2%, avec la faiblesse de l'Euro.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont très timidement rebondi mercredi, à l'image du Dow Jones (+0,18% à 32 969 points) ou du Nasdaq Composite (+0,41% à 12 431 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, illustrait la réserve des opérateurs en ne grappillant que 0,29% à 4 140 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 95,30$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et les données préliminaires du PIB américain à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure en englobante haussière du 19 juillet, très nette, et marquée de surcroit par un dépassement de moyenne mobile, la formation d'un marubozu, a été suivie d'une consolidation en fanion, sur la partie haute de son corps. Techniquement, le message haussier de court terme s'en est trouvé pleinement renforcé, avec une confirmation consécutive: le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours sur sa consœur à 50 jours, ce qui n'était plus arrivé depuis le 24 décembre 2021.

Le défi actuel est le franchissement durable d'une résistance à 6 550 points. Les caractéristiques du franchissement, notamment en termes de volatilité et de volumes, appuieront sa crédibilité le cas échéant. La notion de fédération sectorielle sera également importante pour trancher la question. Dans l'immédiat, ce défi s'est soldé par un premier échec avec les oscillations de la semaine passée. L'englobante baissière du 17 août a été suivie par la formation d'un gap baissier évoqué en préambule. Les 6 550 points sont basculés en résistance. Son statut est même renforcé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6550.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6308.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 6860.00 / 7036.00 Support(s) : 6308.00 / 6140.00 / 5858.00

