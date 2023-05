CAC 40 : Optimisme, à ce stade, sur le plafond de la dette américaine

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le CAC 40, indice phare tricolore, est parvenu à conserver 0,64% de gain en clôture jeudi, dans des volumes en repli en raison de l'absence d'une grande frange d'investisseurs pour le jeudi de l'Ascension, férié mais non chômé à la Bourse de Paris. La préouverture laisse entrevoir un début de séance serein, les investisseurs faisant montre, à ce stade, de confiance sur l'issue des négociations entre Biden et le chef de file de la Chambre des Représentants sur le relèvement du plafond de la dette publique américaine.

Dette publique évaluée par le Trésor à 31 400 Milliards de $. "C'est le plafond [...] autorisé à l'administration Biden, au-delà, comme déjà 78 fois depuis 1960, toutes les administrations s'arrêtent et ne redémarrent que si le plafond est relevé", relèvent les stratégistes de Crédit Mutuel AM. "Pour cela, il faut un vote positif des deux chambres (Sénat et Chambre des représentants), or elles sont toutes les deux aux mains des républicains. La négociation s'annonce difficile et le suspense peut durer jusqu'à la dernière minute (le 1er juin). Mais au final, tout rentrera dans l'ordre."

Le président américain, Joe Biden, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s'est déclaré "confiant" sur la résolution de ce dossier. Le chef de file des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy s'est également déclaré "optimiste sur la capacité à travailler ensemble".

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 242 000 nouvelles unités, illustrant une persistance des tensions sur le marché de l'emploi outre Atlantique.

Côté valeurs, la star du jour se nomme Trigano, qui a flambé de 13,32% à 131 euros, au plus haut depuis le 22 février, à la faveur de résultats semestriels meilleurs que prévu. Les valeurs cycliques ont bien progressé avec STMicroelectronics, qui s'est adjugé 3,6% Renault 2,9% et Saint-Gobain 2,4%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,34% à 33 535 points) ou du Nasdaq Composite (+1,51% à 12 688 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,94% à 4 198 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0790$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,60$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, le bulletin économique de la BCE à 10h00 et un discours de J Powell, Président de la Fed, à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention à l'engagement probable de l'indice phare tricolore dans une figure en épaule, tête et épaule au-dessus d'une base graphique matérialisée par le gap haussier du 30 mars, sous les 7 235 points. Nous surveillerons comme le lait sur le feu, la poursuite le cas échéant de ce tracé pour en dégager des scénarios de travail.

La rupture des 7 316 / 7 320 points accélérerait les dégagements en direction du niveau précité. Dans l'immédiat, une poursuite d'un équilibrage des forces acheteuses et vendeuses dans une ambiance nerveuse est attendue, notamment au regard de la formation des deux dojis amples tracés en fin de semaine passée, et du corps rouge de la bougie de lundi 15.

Dans l'immédiat, la dynamique relative des moyennes mobiles remarquables reste préoccupante. Seul un dépassement franc, avec fédération sectorielle, des 7 585 viendrait engendrer une jambe de hausse supplémentaire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7316.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7316.00 / 7234.00 / 7088.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime