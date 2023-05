Trigano : Après avoir limité le recul de sa rentabilité au premier semestre, Trigano s'apprête à rebondir

(BFM Bourse) - Le spécialiste des véhicules de loisirs a publié un résultat opérationnel courant en retrait sur un an au premier semestre mais meilleur que prévu. La baisse des tensions logistiques et une base de comparaison favorable devraient lui permettre de générer une forte croissance sur la seconde partie de son exercice.

Le bout du tunnel s'approche de plus en plus pour Trigano. Le spécialiste des véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes) a été porté ces dernières années par une forte demande due à une évolution démographique favorable mais aussi à un intérêt accru pour ses produits après l'éclatement de la pandémie, le camping-car étant perçu comme une "bulle sanitaire".

Les carnets de commandes de la société n'ont ainsi eu de cesse de se remplir. Mais c'est du côté de l'offre que le bât a dernièrement blessé, avec des tensions logistiques sur les livraisons de châssis qui ont pesé sur la croissance du groupe.

Ce qui se ressent sur l'activité du groupe au premier semestre. Sur les six premiers mois de son exercice décalé 2022-2023, qui sera clos fin août, les revenus de Trigano ont reculé de 0,2% en données comparables à 1,6 milliard d'euros.

Déstockages de remorques

Sa plus importante division, les véhicules de loisirs, a enregistré une croissance hors variation de changes et de périmètre de 2,1%, à 1,53 milliard d'euros. Sur le seul deuxième trimestre, cette division a connu un retour prononcé de la croissance (+11,5%), grâce à l'amélioration des livraisons de base roulante, marquant le début de la baisse des tensions logistiques. Au premier trimestre, les revenus avaient chuté de 6,5% en données comparables.

Les équipements de loisirs, la seconde division de Trigano, ont vu leurs revenus se contracter de 29% sur l'ensemble du premier semestre, plombés par d'important déstockages dans le pôle remorques.

Le résultat opérationnel courant (ROC) de Trigano s'est établi à 173,4 millions d'euros contre 179,3 millions d'euros un an plus tôt tandis que la marge correspondante est passée de 12% à 10,8%.

Ce recul de 3% du "ROC" sur un an s'avère nettement inférieur aux attentes. Selon une note de TP ICAP Midcap, publiée mercredi, le consensus tablait sur une baisse de l'ordre de 10%.

Fort rebond de la croissance attendu au second semestre

La division véhicules de loisirs a par ailleurs bien limité la casse. Le résultat opérationnel courant a progressé de 4% à 173,4 millions d'euros et la marge correspondante s'est repliée à 11,4% contre 12,1% au premier semestre 2021-2022. "Nous considérons qu'il s'agit d'un bon résultat étant donné qu'il inclut la consolidation complète des activités de distribution acquises l'année dernière mais qui n'ont été consolidées qu'au second semestre. Ces activités génèrent des marges nettement inférieures à celles de l'activité principale" de production de camping-cars, souligne la banque Berenberg.

Le bénéfice net est par ailleurs passé de 141,3 millions d'euros à 121,7 millions d'euros.

Concernant ses perspectives, le groupe s'est montré optimiste. "Compte-tenu du niveau élevé de ses carnets de commandes et de la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines, Trigano devrait enregistrer une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre", déclare la société.

Le rebond devrait être d'autant plus important que Trigano bénéficiera d'une base de comparaison clémente au second semestre. Berenberg table ainsi sur une croissance organique pour le second semestre de 21% sur un an.

A la Bourse de Paris, l'action Trigano bondit de 10,2% à 127,5 euros ce jeudi vers 10h20, signant la plus forte hausse du SBF 120. Mercredi, les investisseurs avaient semblé nerveux avant la publication du groupe, survenue mercredi soir après la clôture, le titre ayant chuté alors de 5,3%.

Pour Berenberg, l'action s'échange encore à des multiples trop faibles au regard de son bilan - le groupe affiche une position de trésorerie positive de 138 millions d'euros à fin février – et de sa "dynamique favorable en termes de demande/offre" et ce "même considérant le risque d'un environnement plus faible à moyen terme". La banque allemande a réitéré son conseil à l'achat et son objectif de cours de 175 euros.

Rappelons que la société est entrée la semaine dernière en négociations avec Beneteau pour racheter son activité habitat, qui comprend notamment la fabrications de mobil-homes que l'on retrouve dans les campings.

