Trigano : Les livraisons de camping-cars Trigano toujours perturbées par le manque de châssis

(BFM Bourse) - Les tensions sur les approvisionnements ont une nouvelle fois perturbé le début d'année de Trigano. Le groupe a publié des ventes en baisse sur les trois premiers mois de son exercice décalé 2022-2023. Ces tensions devraient peu à peu appartenir au passé avec en ligne de mire une amélioration de la production dans les prochains mois.

Trigano cale. Le constructeur de véhicules de loisirs annonce un chiffre d'affaires en retrait à l'issue de son premier trimestre 2022-2023 (soit la période septembre-novembre 2022). En cause: la pénurie de châssis servant de bases roulantes pour ses camping-cars.

Depuis plusieurs trimestres, le premier constructeur européen de camping-cars est pris en étau entre d'une part une demande quasiment inédite de la part des consommateurs pour ce type de véhicules, et d'autre part les tensions sur les approvisionnements.

Trigano tient à rassurer sur l'évolution de ces pénuries. Le groupe signale avoir constaté une nette amélioration des livraisons de bases roulantes depuis fin novembre. Cette éclaircie sur le front des approvisionnements permet au groupe d’envisager une augmentation de la production dès le deuxième trimestre 2022/2023 ainsi que tout au long de l’exercice en cours. Le groupe avait déjà fait part de cette amélioration des livraisons de bases roulantes lors de son point d'activité annuel publié fin novembre dernier.

"L'amélioration de la livraison des bases roulantes va permettre une augmentation de la production dans les usines Trigano qui se fera sentir progressivement en toute fin d'année civile 2022, et au cours de 2023", avait alors indiqué Trigano.

Pour l'instant, les difficultés ont une nouvelle fois entravé l'activité de Trigano sur le trimestre écoulé de son exercice décalé. A fin novembre, les ventes de Trigano se sont élevées à 782,3 millions d'euros, en recul de 0,6% à données publiées sur un an. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est même en retrait de 8,2%.

"Comme attendu, la forte demande pour les camping-cars en Europe, confirmée par l’affluence lors des grands salons nationaux des derniers mois, n’a pu se concrétiser par une hausse du chiffre d’affaires du fait de la réduction des productions de bases roulantes par les constructeurs automobiles" indique Trigano.

Dans le détail, les ventes de caravanes sont restées très dynamiques (+17,6%), bénéficiant à la fois d’une hausse du prix de vente moyen et de volumes en augmentation tandis que celles des résidences mobiles se sont contractées de 12,1%. Cette activité a été affectée "par un manque de disponibilité des transporteurs dans un contexte de très forte demande". Les ventes d’accessoires pour véhicules de loisirs (-4,3% à périmètre et change constants) "ont souffert d’un comparable élevé" explique Trigano qui précise qu'elles "restent très au-dessus des niveaux de ventes atteints en 2021 et les années précédentes".

Une demande structurellement porteuse

Du côté des perspectives, Trigano constate toujours une "demande structurellement porteuse avec des perspectives de développement toujours bien orientées pour 2023". Le carnet de commandes de Trigano sature "ses capacités de production pour la saison et le niveau des stocks de camping-cars des réseaux de distribution reste historiquement bas".

Trigano mise sur une "amélioration attendue des livraisons de camping-cars neufs" pour livrer "la majorité du carnet de commandes actuel d'ici à la fin de l'année civile 2023". Toutefois, le groupe n'entend pas se projeter "au-delà de cet horizon" compte tenu de l'environnement inflationniste actuel qui est "de nature à pouvoir impacter le niveau de la demande".

Le spécialiste des véhicules de loisirs compte également rester actif en matière de politique d'acquisitions. Trigano étudie "toute opération de croissance externe qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication des véhicules de loisirs et de leurs composants, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque".

A la Bourse de Paris, la première publication annuelle de Trigano est fraîchement accueillie par les investisseurs. Le titre du spécialiste des véhicules de loisirs recule encore de 2,6% à 125,70 euros, vers 09h40 après avoir cédé plus de 5% dans les premiers échanges, en réaction à cette contraction des ventes.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse