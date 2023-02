CAC 40 : Nouvelle mesure des tensions sur l'emploi américain

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 (+1,26% à 7 166 points) a bien réagi après les conclusions du Conseil des Gouverneurs de la BCE, qui s'est soldé, comme prévu, par un relèvement de ses taux directeurs de 50 points de base. Sa présidente Christine Lagarde a estimé que les risques sur les perspectives d'inflation et de croissance étaient devenus "plus équilibrés" depuis décembre, en particulier pour l'inflation "à court terme". Pour les marchés, le ton employé par la banquière centrale a été perçu comme plus souple.

"D'ici à la réunion du 11 mai, la BCE aura pléthore de données sur l'inflation et la croissance des salaires. Nous nous attendons à ce que l'inflation, dans l'ensemble, continue de ralentir d'ici la réunion de mai, ce qui, en plus d'une probable amélioration sensible des perspectives d'inflation lors de la réunion de mars, soutiendrait une révision à la baisse hausses de taux en mai", anticipent les stratégistes de Nomura.

"Au final, ces annonces ne comportent pas de réelles surprises. Les marchés se réjouissent en revanche d’un discours marginalement plus optimiste sur les dynamiques actuelles, et moins catégoriques sur les perspectives de hausses futures", synthétise Raphaël Thuin, Directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.

Au chapitre statistique, la poursuite du reflux des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sous les 200K, à 188 000 unités, continuent de montrer le degré de tension sur le marche de l'emploi, avant la publication, ce vendredi à 14h30, du rapport mensuel fédéral sur l'emploi privé (NFP). Mr Powell a d'ailleurs lourdement insisté mercredi, à l'issue du FOMC, sur l'état de tension du marché de l'emploi, baromètre essentiel à surveiller en période inflationniste.

Côté valeurs, Dassault Systèmes termine en forte hausse de 12,4% après avoir rassuré sur ses résultats pour le quatrième trimestre jugés robustes tout comme sa prévision de bénéfices par action supérieure aux attentes pour 2023. Autre publication satisfaisante: celle de Publicis (+5,6%) qui a enregistré un record d'activité l'an passé. Ces deux valeurs enregistrent les plus fortes progressions du CAC 40, Capgemini (+6,5%) s'intercale entre les deux bons élèves du jour. Toujours dans les techno, Atos (+8,1%) s'est également distingué sur le SBF 120.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi en ordre dispersé, le Dow Jones se contractant de 0,11% à 34 053 points, et le Nasdaq Composite bondissant de 3,25% à 12 200 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,47% à 4 179 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0900$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76.20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, le rapport NFP (salaires, taux de chômage, créations de postes dans le secteur privé), à 14h30. A suivre les données finales du PMI Services en Zone Euro, plus tôt dans la journée, à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consœur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué. Un message haussier de fond, donc, qui peut être momentanément brouillé par des tentations accrues de prises de profits. Dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Le tracé de doji à ce stade de l'avancée (26/01, 1er/02), après de surcroit un nouveau petit gap, n'est pas synonyme d'indécision, mais de simple temporisation au sein d'un trend acheteur. la volatilité observée le 02 février l'aura techniquement confirmé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7180.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7180.00 / 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime