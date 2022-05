CAC 40 : Nouvelle dégradation

(BFM Bourse) - Les indices américains ont clôturé hier soir en fort repli. Le Nasdaq 100 a perdu plus de 5%. Walmart et Target continuent de peser sur la tendance après de nouvelles publications décevantes. L'ensemble du secteur de la grande distribution se trouve affecté. On surveillera donc en séance, en Europe, notamment Carrefour qui pourrait être impacté par les déboires de ses homologues américains. Apple, poids lourd des indices est aussi en difficulté et ne parvient pas à poursuivre son rebond. Valeurs technologiques et agroalimentaires menaient donc les indices vers de nouveaux plus bas. En Europe on surveillera notamment Orpea après de nouvelles révélations sur le groupe, Vallourec et ses baisses d'effectifs ou encore Air France KLM qui bénéficie d'un partenariat avec CMA CGM. Enfin les investisseurs surveilleront cet après midi outre atlantique les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sans relais haussier américain les indices européens ouvriront dans le rouge. L'englobante baissière sur l'indice parisien devrait donc être confirmée et relancer la dynamique baissière. L'indice est toujours bloqué par une oblique baissière. Sa rupture pourrait être un premier signal de stabilisation de l'indice.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6380.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 / 7036.00 Support(s) : 6086.02 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime