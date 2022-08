CAC 40 : Mois de juillet record

(BFM Bourse) - Quelle semaine et quel mois ! Le CAC 40 a ouvert lundi un peu en deçà des 6200 points et il termine vendredi pratiquement sur 6450 points. Pourtant entre temps, la FED avait relevé ses taux et prévenu qu’elle agirait énergiquement à la rentrée si l’inflation demeurait de manière aussi persistante. Une nuance a été retenue par les opérateurs, celle qui venait à considérer un pic d’inflation atteint et donc beaucoup plus de doigté dans le maniement de l’arme des taux. La hausse fut ainsi au rendez-vous dès l’issue de la réunion de la FED Ensuite une mauvaise nouvelle et des bonnes ont affirmé la suprématie des acheteurs et corrélativement justifié la fuite des vendeurs. Le PIB américain serait négatif pour le second trimestre. Une mauvaise nouvelle qu’il faut considérer comme une bonne puisque la FED peut se voir contrainte à une pause dans le relèvement de ses taux. Enfin, la saison des résultats, assez redoutée révèle des entreprises globalement très en forme avec Apple ou Amazon ou encore chez nous le secteur du luxe, de la technologie voire le secteur bancaire sans oublier les grandes gagnantes de l’envolée des cours des matières premières.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est désormais bien au-dessus des 6400 points et il pourrait clairement confirmer son installation au-delà de ce seuil même si une pause n’est pas à exclure voire à souhaiter.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l'indice CAC 40 à court terme mais neutre sur la journée.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait un peu plus la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6130 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6400.00 / 6500.00 Support(s) : 6180.00 / 6130.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime