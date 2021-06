CAC 40 : Moins d'inconditionnalité à l'achat

(BFM Bourse) - Le marché parisien aura vu ses gains fondre en seconde partie de séance mardi, les inquiétudes grandissant autour de la progression de variant dit "Delta" du SARS-Cov 2. "L'humeur des marchés n'est pas si joyeuse en ce début de semaine. Les nouvelles de l'augmentation des cas de Covid, de nouvelles mesures de confinement et de restrictions rétablies concernant les voyages ont jeté un froid sur les marchés actions mondiaux lundi, à l'exception du secteur technologique américain", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Pour rappel lundi le CAC 40 perdait près d'1%.

"Concernant la pandémie, bien que de nombreux pays semblent sur la voie de la guérison, la propagation du variant Delta, découvert en Inde, inquiète de plus en plus de pays en Asie-Pacifique" note Vicent Boy, analyste de marché IG France.

Au chapitre statistique hier, RAS concernant l'immobilier américain avec un S&P Case Schiller parfaitement dans la cible. Principal chiffre de la journée, l'indice de Conference Board de confiance des ménages américains a progressé à 127.3, très largement au-delà de la cible. Les opérateurs vont progressivement se tourner vers l'emploi, et le NFP vendredi. Un avant-goût sera proposé dès ce mercredi (voir plus bas).

Côté valeurs mardi, les meilleures performances reviennent à ArcelorMittal (+3,47% à 26,385 euros) et Saint-Gobain (+2,26% à 56,54 euros), alors que le secteur bancaire est également au rebond (+1,5% pour Crédit Agricole, +1,3% pour Société Générale) après avoir subi la veille un reflux des rendements souverains. De l'autre côté, URW (-2,8%) poursuit son repli des dernières séances. Le géant pharmaceutique français Sanofi lâche également 0,9% après avoir annoncé son intention d'investir deux milliards d'euros d'ici cinq ans dans la recherche et le développement sur l'ARN messager, pour prendre le virage de cette technologie innovante à l'origine des premiers vaccins contre le Covid-19.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi sur des niveaux de cours fermes, proche de l'équilibre en clôture, mais symboliquement en territoire vert, à l'image du Dow Jones (+0,03% à 34 292 points) ou du Nasdaq Composite (+0,19% à 14 528 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé en hausse anecdotique de 0,03% à 4 291 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1900$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,30$.

A l'agenda statistique ce mercredi à suivre en priorité les résultats de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi américain à 14h15. A suivre également à 11h00 les chiffres de l'inflation en Zone Euro (toutes premières estimations pour juin) et le PMI de Chicago à 15h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En huit séances, l'indice phare de la Bourse parisienne, le CAC 40, aura clôturé à quatre reprises sur les points bas de séance, preuve comme nous le mentionnions plus haut, d'un regain de nervosité. La mobilisation du camp vendeur, certes pour l'instant ponctuelle, s'est répétée les 18 juin, 23 juin, et 28 juin, avec des tests de plus en plus pressants de la moyenne mobile à 25 jours. A la création aisée de nouveaux points hauts du 19 mai au 17 juin (un mois sans interruption) vient succéder un épisode de reflux légitime, pas encore amplifié par un sentiment de peur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6710.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6445.00 / 6220.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime