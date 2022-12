CAC 40 : Merci Mr Powell

(BFM Bourse) - Paris est attendu en nette hausse après la teneur relativement accommodante des propos tenus par J. Powell hier. Lors d'une allocution à la Brooking Institution (Washington DC), le Président de la Fed n'a pas exclu un ralentissement de la hausse des Fed Funds. L'option d'une relèvement de 50 points de base au prochain FOMC prend un avantage décisif, désormais, face au scénario d'un relèvement de 75 points de base. Les marchés d'actions aux Etats-Unis auront apprécié, tout particulièrement le pan Growth de la cote, le Nasdaq Composite flambant de plus de 4,40%.

Au chapitre statistique, les opérateurs ont pris connaissance d'un ralentissement de l'inflation en Zone Euro, à 10% en rythme annualisé sur le panier de produits le plus large, là où le consensus laissait augurer une hausse de 10,4%. Aucun écart à signaler en revanche pour les données corrigées des éléments volatils (alimentation, énergie, alcool et tabac), à +5,0%. Par ailleurs, la croissance du PIB des États-Unis au troisième trimestre a été plus forte qu’initialement estimé, à 2,9% en rythme annualisé, en raison de dépenses de consommation plus élevées qu'anticipé. Enfin, une légère accalmie sur les tensions sur le marché de l'emploi est notable avec l'enquête ADP, qui ne met en évidence "que" 127 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture). De quoi donner encore plus d'intérêt à la publication demain du rapport NFP, enquête fédérale mensuelle sur l'emploi américain...

Côté valeurs, le luxe a brillé en Bourse grâce aux espoirs d'une politique anti-Covid moins stricte en Chine. LVMH (+5%) et Hermès (+4%) ont signé les deux plus fortes hausses du CAC 40 tandis que Kering a gagné 2,7% et L’Oréal 2,4%.

De l'autre côté de l'Atlantique, le vert foncé a dominé suite aux propos jugés rassurants de J. Powell, le Dow Jones clôturant en hausse de 2,18% à 34 589 points et le Nasdaq Composite de 4,41% à 11 468 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 3,09% à 4 080 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0450$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, les données finales des PMI manufacturiers en Europe (Allemagne à 09h55, Zone Euro à 10h00), l'indice ISM manufacturier américain à 16h00. Plus tôt, une heure avant l'ouverture de Wall Street sera dévoilé l'indice PCE des prix à la consommation, mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation.

Les cours de l'indice phare parisien sont désormais en partie haute d'un range entre 6 550 points et 6 740 points, dans lequel, jusqu'à présent, se dessinait l'amorce d'une figure chartiste. Celle-ci ne se poursuivrait qu'en cas de décrue au sein du canal latéral. A l'inverse, un dépassement franc, sur gap non contesté par exemple, viendrait ouvrir la voie à une atteinte rapide des 6 900 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6390.00 points.

