CAC 40 : Même la Banque du Japon s'y met

(BFM Bourse) - Après la Fed et la BCE la semaine passée, qui ont surpris par leur ton particulièrement ferme, c'est au tour de la Banque du Japon d'enfoncer le clou en annonçant - et c'est historique - l'amorce d'un virage vers moins de souplesse monétaire... La BoJ a décidé mardi d'assouplir le contrôle des rendements de la dette publique japonaise. L’institution va désormais tolérer une variation des rendements à 10 ans de la dette japonaise comprise entre +0,5% et -0,5% soit le double d’avant, par rapport à son taux cible de 0%. De quoi maintenir les marchés au frais à l'approche de Noël, et enterrer un peu plus les espoirs de rally. Le CAC 40 s'est contracté de 0,35% à 6 450 points, après avoir testé en séance un support intermédiaire vers 6 390 points.

Pour rappel, "la FED mais aussi la BCE et la Banque d'Angleterre ont clairement rappelé les investisseurs à la réalité lors de leur réunion de politique monétaire tenues la semaine passée", constate Sébastien GRASSET (Auris Gestion) : "si le rythme et l'ampleur des hausses de taux directeurs seront, comme prévu, moindres (hausse de 50 bps pour les trois banques centrales lors de leur dernière réunion au lieu des 75 bps précédents), la lutte contre l'inflation est loin d'être gagnée et les taux directeurs continueront à être remontés avec certainement un maintien à un niveau élevé pendant un temps plus long qu'acheté par le marché."

Un message hawkish, qui a remis les investisseurs "à leur place", pour M Boy (IG France), et qui provoque une révision par le marché de l'allure de la courbe de hausse des taux, et de l'estimation des taux terminaux.

Pas grand chose à se mettre sous la dent hier côté statistiques: les mises en chantier de logements et permis de construire aux Etats-Unis pour novembre n'ont pas envoyé de message clair, tandis que l'indice de confiance des consommateurs en Zone Euro ne s'est pas écarté d'un iota de sa cible.

Côté valeurs, Engie a reculé de 3,30% à 13,494 euros, après avoir annoncé que la Belgique lui avait demandé d’augmenter de 3,3 milliards d’euros ses provisions passées pour le coût du démantèlement du parc nucléaire outre-Quiévrain. De l’autre côté du spectre, Elior s'est apprécié de 3,9% après avoir annoncé un projet d’acquisitions de la branche multiservices de Derichebourg, qui de son côté a reculé de 1,5%. Cette acquisition sera entièrement réalisée par échange d'actions, et permettra à Derichebourg de monter à plus de 48% du capital d’Elior.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus symboliquement à clôturer en territoire vert, après avoir passé l'essentiel de la séance mardi dans le rouge. Le Dow Jones a grappillé 0,28% à 32 849 points, et le Nasdaq Composite 0,01% à 10 547 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,10% à 3 821 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0620$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76.30$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, LE grand rendez-vous à cocher, à savoir la publication de l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00, qui permettra de mesurer plus finement les risques d'entrée en récession de la première économie du monde.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice tricolore a tracé en une séance l'intégralité de l'amplitude de la figure de consolidation au-dessus des 6 550 points, dont l'intégrité a été menacée. La clôture jeudi 15/12 s'est faite très proche des points bas de séance, et la puissance des volumes est venu apporter du crédit à l'option d'une rupture, à terme de ce seuil. Première tentative vendredi, avec validation par les volumes. Si la fédération sectorielle n'est pas encore au rendez-vous, le signal technique envoyé est clairement négatif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 / 6740.00 / 6823.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime