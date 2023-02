CAC 40 : Les Treasuries 10 ans surveillés comme le lait sur le feu

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a abandonné du terrain lundi (-1,34%), dans une volatilité importante, dans le sillage d'un raffermissement des rendements des obligations d’État américaines à 10 ans, sur fond de questionnement sur la stratégie de la Fed. Fed qui doit faire face à la persistance de tensions énormes sur l'emploi privé, comme l'a montré le dernier rapport mensuel fédéral pour le mois de janvier. Les craintes d'un emballement de la spirale prix et salaires ne sont pas encore formellement écartées, et nul doute que J Powell s'exprimera sur la question ce soir (18h00, Heure de Paris), à l'occasion d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington, D.C.

La Fed signalait justement sa méfiance vis à vis des tensions sur l'emploi à l'issue du FOMC la semaine passée, en laissant augurer d'autres hausses des taux, après le relèvement de 25 pdb des Fed Funds mercredi. Ce qui "signale d'autres hausses pour contrer les risques posés par les tensions sur le marché du travail. De fait, les offres d'emplois remontent à plus de 11 millions en décembre mais les annonces de licenciement bondissent en janvier et la modération salariale continue même si le phénomène est lent", analyse Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche et Stratégie de BFT IM.

Pour rappel, la Fed achevait la semaine dernière son premier FOMC de l'année. "Si Jerome Powell est resté dans la lignée de ses précédentes sorties, arguant qu’il était encore trop tôt pour faire une pause dans la hausse des taux et qu’il ne fallait pas crier victoire trop vite dans la lutte contre l’inflation, les investisseurs n’ont pas considéré le discours comme étant assez hawkish pour revoir leurs anticipations optimistes, préférant se focaliser sur certains passages plus accommodants comme le fait de reconnaître que le mouvement de désinflation était plus rapide qu’attendu", pour Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.

Par ailleurs, l'appétit pour le risque reste contrarié par les tensions diplomatiques sino-américaines. Les Etats-Unis ont abattu samedi un ballon chinois qui survolait leur sol depuis plusieurs jours, qualifiant d'"espion" ce ballon, ce que Pékin dément, assurant qu'il s'agissait d'un aéronef de surveillance météorologique qui avait dévié de sa trajectoire. Le gouvernement chinois a estimé lundi que les Etats-Unis avaient "gravement affecté et endommagé" les relations entre les deux pays et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a reporté sa visite à Pékin.

Au chapitre statistique lundi, peu de choses à se mettre sous la dent, hormis l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro, en hausse à -8,0 points, bien qu'encore nettement en territoire négatif.

Côté valeurs, Rotschild & Co a bondi 16,8% alors que la famille Rothschild a décidé de lancer une offre publique d'achat simplifiée en vue de sortir la banque d'affaires de la cote parisienne. Orpea a encore lâché 17,9% après qu'un accord sur la restructuration financière a été noué. La dilution de plus de 99% est petit à petit digérée par le marché. Plus largement, le rouge était de mise pour l'ensemble des valeurs du CAC 40 à l'exception de Renault (+0,3%). Nissan a indiqué qu'il prendrait jusqu'à 15% du capital d'Ampere dont la marque au losange compte contrôler la majorité. Carrefour (+0,1%) et Thalès (+0,04%) complètent le trio de tête.

De l'autre côté de l'Atlantique, le rouge, plus ou moins vif, a dominé sur les principaux indices sur actions, à l'image du Dow Jones (-0,10% à 33 891 points) ou du Nasdaq Composite (-1,00% à 11 887 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,61% à 4 111 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0730$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75.50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, la balance commerciale française à 08h45, et la balance commerciale américaine à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En dépit de l'alerte qui a retenti hier, dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Au-dessus de ce seuil symbolique, une consolidation peut prendre place sans mettre en péril le biais haussier de court terme. En deçà, un autre garde-fous sérieux est celui de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), haussière depuis le début du mois de novembre 2022.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

