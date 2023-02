Rothschild & co : La famille Rothschild veut retirer de la cote sa banque d'affaires Rothschild & Co

(BFM Bourse) - Le premier actionnaire de Rothschild & Co propose 48 euros par action aux minoritaires, soit une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi. Concordia entend par la suite demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

La holding de tête (ex-Paris Orléans) de la branche française de la banque Rothschild, Rothschild & Co., voit son cours de Bourse flamber de 16,9% à 47,05 euros vers 10h00 lundi.

Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild & Co, qui détient actuellement 38,9% du capital et 47,5% des droits de vote, a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) avec l’intention de retirer la société de la cote dans le cas où l’offre franchirait le seuil des 90% du capital.

L'offre sera faite à un prix de 48 euros par action, dividendes attachés et refléterait une prime de 19% par rapport au dernier cours de négociation du vendredi 3 février 2023. Le prix offert dans le cadre de l'OPAS extériorise aussi une prime de 15% par rapport au cours du plus haut historique de 42 euros, atteint le 13 janvier 2022. "Dans ce contexte, Concordia est actuellement en négociations avancées avec des investisseurs et des banques pour finaliser le financement de cette offre", indique Rothschild & Co dans son communiqué.

Un statut de société privé "plus pertinent"

Rothschild & Co, prévoit de proposer à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 25 mai 2023, le versement d’un dividende ordinaire de 1,4 euro par action. Il sera détaché le 29 mai puis mis en paiement le 31 mai prochain.

La société prévoit également, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance, une distribution exceptionnelle de 8 euros par action dont le versement interviendrait uniquement si Concordia décidait de déposer cette offre. Rothschild & Co précise aussi que le prix de l’offre, lors de son dépôt, serait diminué des distributions ainsi versées.

Pour Rothschild & Co, rester en Bourse n'aurait plus de sens. "Aucun des métiers du groupe ne requiert de faire appel aux marchés de capitaux. Par ailleurs, leurs performances doivent être appréciées sur le long-terme. Le statut de société privée apparait dès lors plus pertinent que celui d’une société cotée", explique la société.

L'offre d'achat simplifiée pourrait être déposée par Concordia auprès de l'Autorité des marchés financiers à la fin du premier semestre 2023. Le premier actionnaire de Rothschild & Co fera une demande de retrait obligatoire, dans le cas où "l'offre est déposée et si les conditions légales sont remplies".

Si l'OPAS de Concordia sur Rothschild & Co se solde par un succès, c'est une société en commandite par actions de plus qui fera ses adieux à la Bourse de Paris.

Le leader européen dans le conseil en fusions-acquisitions a notamment conseillé Suez en vue du rachat (à prix revalorisé) par Veolia. Il a aussi conseillé Alstom pour l’acquisition de Bombardier Transportation et l’investissement auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour 7,5 milliards d'euros au total.

Rothschild & Co va publier ses résultats annuels le 13 février prochain. Au troisième trimestre, la banque d'affaires avait fait état d'une hausse de 30% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période un an plus tôt.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse