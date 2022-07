CAC 40 : Les risques inflationnistes ont ils diminué ?

(BFM Bourse) - Les forces se sont équilibrées jeudi, à l'issue d'un COnseil des Gouverneurs de la BCE marquée par une surprise de dernière minute, comme l'avait anticipé Frederik Ducrozet (Pictet WM) notamment parce que "la pression pourrait s'inscrire dans le cadre des négociations en cours sur l'outil anti-fragmentation" et parce qu'il se pourrait que le Conseil des gouverneurs ait reçu des preuves précoces d'une forte augmentation des anticipations d'inflation à partir de l'enquête de la BCE auprès des prévisionnistes professionnels (SPF)."

A savoir que la BCE a augmenter son loyer de l'argent - si l'on pouvait parler de loyer - de 50 pdb contre 25 très largement anticipé. "Un petit coup d'éclat", pour Ulrike Kastens, économiste Europe, DWS. "Compte tenu des taux d'inflation élevés, cette mesure est plus que bienvenue et devrait également favoriser le taux de change de l'euro. Quoi qu'il en soit, les inquiétudes concernant l'évolution de l'inflation se sont encore intensifiées dans la communication de la BCE, notamment du fait que la hausse des prix s'étend à de plus en plus de segments. Par conséquent, les risques pour la tendance de l'inflation n'ont pas seulement augmenté, mais se sont même accentuées."

A l'instar de la Réserve Fédérale, la BCE a également indiqué qu'elle poursuivra la normalisation de sa politique monétaire lors de ses prochaines réunions. Elle a précisé que d'autres hausses de taux "seraient pertinentes" à l'avenir face à l'inflation galopante et que leur trajectoire continuera de dépendre "des données" économiques à venir. L’institution a par ailleurs donné son feu vert à la mise en place d'un nouvel instrument "anti-fragmentation", le Transmission protection instrument.

AU chapitre statistique jeudi, les cibles sont manquées, de peu il est vrai pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, mais dans des proportions très importantes concernant l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui trébuche à -12.3 ce mois-ci.

Côté valeurs, Publicis a gagné plus de 5% (5.05% à 49.50 euros), le groupe a relevé ses perspectives annuelles et anticipe désormais une croissance organique sur l'ensemble de l'année 2022 comprise entre +6 et +7% contre +4 à +5% précédemment, un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18%, contre environ 17,5% précédemment.TotalEnergies a cédé 2,7% dans le sillage du repli des prix du pétrole, plombés par l'augmentation des stocks d'essence aux États-Unis. SEB a plongé de 10,2%, le spécialiste du petit électroménager a abaissé son hypothèse de progression des ventes et du résultat opérationnel d'activité pour 2022. SEB vise désormais un chiffre d'affaires 2022 globalement stable par rapport à 2021 et un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8% et 8,5% sur l'année.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont poursuivi leur prise de hauteur jeudi, le Dow Jones s'adjugeant quelque 0.51% à 32 036 points, et le Nasdaq Composite gagnant 1.36% à 12 059 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné près d'un pour cent, manquant d'un cheveu les 4 000 points symboliques.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1.0190$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 97.20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, à suivre une batterie d'indicateurs d'activités PMI (enquêtes auprès des directeurs des achats). Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront dévoilées à 10h00. Il s'agit d'un baromètre majeur à fort impact potentiel.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (sa toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

L'indice phare a réalisé un pullback (rejet graphique) d'école sur les 6 000 points. Après une phase de congestion, un ralliement des 6 200 points a été opéré, avec nettoyage du reliquat du gap du 13 juin. La séance du 19 juillet ne brille pourtant pas par ses volumes, ni par sa fédération sectorielle.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6248.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5900.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6248.00 / 6602.00 / 6792.00 Support(s) : 5900.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime