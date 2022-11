CAC 40 : Les marchés, tendus, assistent à une montée de colère en Chine

(BFM Bourse) - Soyons clair: le marché, de part et d'autre de l'Atlantique, n'est pas chahuté par la situation sanitaire en Chine - la très grande majorité des cas de Covid-19 y étant asymptomatiques. Mais c'est l'ambiance explosive, fruit d'une politique anti-Covid radicale, qui inquiète, alors que les affrontements entre civils exaspérés et policiers se multiplient dans les grands pôles urbains.

Les restrictions se multiplient. Pékin a fermé les parcs et les musées, Shanghai interdit aux nouveaux arrivants dans la ville de se rendre dans les restaurants, les marchés ou les centres commerciaux pendant les cinq prochains jours. Fait extrêmement rare, une vague de protestations s’est développée ce week-end dans les grandes villes, les manifestants faisant part de leur mécontentement face aux mesures. Selon l’AFP, cette mobilisation semble être la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989, marquée par la répression de la place Tiananmen.

"La situation se tend davantage en Chine avec des manifestations dans plusieurs villes contre la stratégie « zéro-covid », les plus importantes depuis Tian’anmem", abonde Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion. "Alors que le gouvernement chinois s’était récemment montré plutôt prompte à assouplir les règles drastiques imposées dans le pays, l’envolée des cas de covid le place dans une situation délicate : relâcher les mesures de restriction au pire moment, alors que la couverture vaccinale du pays est faible, ou risquer une révolte à l’issue incertaine."

Peu de repères macroéconomiques à se mettre sous la dent lundi, alors que Wall Street faisait son retour après le long weekend de Thanskgiving - la séance de jeudi était écourtée, dans des volumes faméliques, sans aucun enseignement. Le calendrier s'étoffe dès ce mardi (voir plus bas).

Côté valeurs, les prix de brut, sous pression avec la situation en Chine, ont plombé les cours des (para)pétrolières, à l'image de TotalEnergies (-1,20% à 57,74 euros) ou de Vallourec (-1,52% à 10,36 euros). Plus forte baisse du jour du CAC 40, on retrouve Airbus (-5,7%) alors que Reuters a rapporté vendredi soir que le groupe se préparerait à reporter des livraisons d’avions moyen-courrier prévues en 2023.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la première séance de la semaine dans le rouge, avec le ton plutôt offensif de quatre membres de la Fed. Le Dow Jones a perdu 1,45% à 33 848 points et le Nasdaq Composite 1,58% à 11 049 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,54% à 3 963 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0370$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75.20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, outre Atlantique, l'indice S&P CS des prix de l'immobilier à 15h00 et surtout l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La rally amorcé le 04/10 s'est traduit par un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite de ce rally d'octobre. C'est ce niveau qui est justement en cours de redéfinition, avec une congestion autour des 6 600 points. Dans l'immédiat, l'incapacité à créer de nouveaux points hauts laisse augurer a minima une respiration. Une courte phase corrective en direction de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) peut également prendre corps à tout moment, d'autant plus qu'une divergence cours / volumes s'installe. C'est désormais l'allure d'une potentielle figure chartiste qu'il va falloir identifier le plus tôt possible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6740.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6740.00 / 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 5640.00

